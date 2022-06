Presionan familias de personas desaparecidas

El interés de volver a verlos, se plasmó en cientos de pancartas que han sido colocadas en diversos puntos de la ciudad, y en ellas se observa una de las boletas electorales usadas el pasado 5 de junio (cuando se renovó la gubernatura del estado), con una fotografía de la persona desaparecida, sobre los nombres de los candidatos y sus respectivo partidos políticos. "Voto porque Leonel, Ana, Tadeo, Vanessa, Claudia, Jorge, regresen a casa", indican.

Bulevar Hidalgo, Morelos y Lázaro Cárdenas son algunos de los puntos donde están los carteles.

En el caso del último sitio justo frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos. "Es triste mirar todas las fotografías de quienes están desaparecidos, yo como padre de familia me pongo en su lugar, no quisiera imaginar el no saber dónde están mis hijos de personas desaparecidas por eso me parece muy bien que apoyen estas causas", refirió David, automovilista.

Los colectivos de personas desaparecidas han realizado en Reynosa diversas movilizaciones para llamar la atención de los alcaldes, diputados y gobernador, desde marchas, colocación de murales y exhorto para que en esta frontera exista una oficina de atención y búsqueda especializada.

Además han denunciado que muchos de sus esfuerzos han sido vandalizados, por ejemplo el mural que se colocó debajo del puente vehicular del Bulevar Morelos y Álvaro Obregón, donde aparecían decenas de fichas técnicas, frases de motivación para los familiares que se encuentran en labores de búsqueda, así como las fotografías y características de la última vez que se les vio.

La campaña "Voto por que regresen a casa", se creó días antes de la jornada electoral, por ello miembros de colectivos de personas desaparecidas, han compartido fotos de su participación en la urnas, donde resaltaron su exigencia.

Frente a las instalaciones de Pemex, en el Bulevar Lázaro Cárdenas, se evidencia el llamado a las autoridades.