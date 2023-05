Reajustan horarios por la inseguridad

"Es cierto que a nosotros nos regula una Norma Oficial Mexicana que es la 087 y que habla de horas de conducción para efecto de que el operador vaya descansado siempre; pero, definitivamente, la violencia en carreteras nos ha hecho que tengamos que pensarlo dos veces antes de mandar un camión para que circule a altas horas de la noche", dijo Francisco Luna Espinoza, director del Centro de Estudios Legislativos del Transporte Terrestre en esta ciudad.

"Los últimos acontecimientos han demostrado que los eventos no tienen horario, por lo que, entonces, a veces puede tomar por sorpresa a los camioneros a pleno mediodía un siniestro del tipo de los que vivimos hace algunos años en esta ciudad", indicó.

"Entonces, no es tan efectivo el hecho de no conducir de noche, sin embargo, las estadísticas señalan que es más probable sufrir un percance, no tan sólo en robos, sino también en accidentes, conduciendo de noche.

De hecho la póliza que estamos manejando de seguro nos cobra un deducible, se llama doble deducible cuando la incidencia sea de robo, choque o violencia, o cualquier accidente en contra del tracto se paga un deducible doble y todo esto encarece el servicio público de carga.

"El doble deducible se paga cuando ocurren los hechos de las 11:00 P.M. a las 5:00 A.M", agregó.

Ausentismo escolar

Padres de familia prefirieron mantener resguardados a sus hijos que exponerlos a alguna situación de riesgo

Marcado ausentismo registraron varias escuelas de nivel básico, pues muchos papás y mamás prefirieron mantener resguardados a sus hijos que exponerlos a alguna situación de riesgo por los hechos de violencia que han venido registrándose en algunos sectores de Reynosa.

Uno de los planteles, donde apenas acudió por grupo entre cinco y hasta 20 estudiantes, fue en la escuela primaria "Francisco Nicodemo", de la colonia Cañada.

En otras más, ubicadas por el rumbo de la colonia Benito Juárez y sectores aledaños, tampoco acudieron los grupos completos.

Reciben respuesta a reclamo de paz

Se refuerza presencia federal en Tamaulipas.

Publicada el domingo 30 de abril, la carta elaborada y firmada por 13 organismos empresariales y asociaciones de Reynosa ha recibido respuesta, lo mismo del gobierno federal y estatal, informó Uriel Ordóñez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa.

Expuso que se les informó de la movilización de efectivos del Ejército, así como de la Guardia Nacional para ser desplegados en la región fronteriza de Tamaulipas.

"Con esta respuesta que reconocemos de parte de las autoridades se brinda la tranquilidad y seguridad que se requiere en la cadena de transporte e insumos que abastecen a los 43 municipios del estado.

Además, la Guardia Estatal, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal han neutralizado algunos bloqueos y retenes en las carreteras para devolver el libre tránsito; eso es lo que necesitamos, la garantía de poder trabajar y transitar para mantener en movimiento la economía de los municipios", apuntó.

NADA PARTIDISTA

El presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa aclaró tajante, que este pronunciamiento hecho por un conglomerado de organismos no tiene fines partidistas ni políticos.

Y afirmó: "Nadie ni nada nos maneja o controla, mucho menos tiene que decirnos lo que debemos hacer; simplemente estamos actuando ante algo que en Reynosa hemos pasado ya hace algunos años".