Sin trámites INE por identidad de género

A un mes de que el Instituto Nacional Electoral aprobara que las personas decidan su identidad de género en la credencial de elector, no se han registrado trámites de este tipo.

Por el momento, el INE no ha tenido demanda de credencial de elector con respecto a la identidad de género.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del distrito 02 del INE, comentó que si una persona no se reconoce como masculino o femenina, puede pedir aparecer en el cuadro de sexo con una X.

"Este acuerdo permite que la ciudadanía se identifique plenamente con respecto a su orientación sexual, incluso, hacia su identidad de género; digamos que binario o no binario puede aplicar también para la comunidad LGTB, en fin, es simplemente cuando el ciudadano no se reconoce ni como sexo masculino o femenino; es a decisión y es un paso para reconocer la identidad de aquellas personas que no se sienten incluidas", dijo.

El vocal ejecutivo comentó que hasta el momento no se ha realizado algún trámite de esta naturaleza.

"Hasta el momento, en Reynosa no tenemos ningún trámite de esta naturaleza; hacemos el llamado para que conozcan esta modalidad", expresó.

Señaló que los requisitos son los mismos a la hora de tramitar el INE: la identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento original y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

"Únicamente, en la entrevista de información de nuestros compañeros, en los módulos, ahí es donde la ciudadanía debe identificar que no necesariamente se identifican como una persona masculina o femenina", recalcó.

El INE está preparado para apoyar ante la decisión de los ciudadanos en el respeto de su identidad de género.