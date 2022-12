Colocan el ´árbol de la esperanza´ en la plaza

"No se dan abasto con tanta investigación, no trabajan, no hacen lo que debían hacer", dijo Edith González, representante de colectivo.

Edith González, representante de colectivo ´Amor por los Desaparecidos´, comentó durante estas fechas de fiesta falta un ser querido en la mesa, pero no pierde la fe de que puedan encontrarlos.

"Sí, sabemos que a lo que va del mes, ahorita, llegan por año hasta 500 denuncias, más lo que no denuncian; entonces iniciando el 2023 inicia otra carpeta y puede llegar hasta la carpeta 500 en un solo año", dijo.

Explicó que durante todo el año, las familias de las personas desaparecidas enfrentan una falta de trabajo de las autoridades, la negligencia a la hora de poner denuncia, que incluso les piden que ellos vayan a buscarlos.

"Muchas veces los oficiales son los que deciden no tomar la denuncia, me mandan a Semefo, ya buscó en hospitales, vaya y búsquelo y luego regresa; hemos tenido casos de que no les tocan las denuncias", expresó.

Edith González señaló que los familiares se enfrentan a la falta de acciones, les faltan policía investigadores y ministerios públicos.

"No se dan abasto con tanta investigación, no trabajan, no hacen lo que debían hacer, no solicitan la información que deben solicitar en tiempo, porque hay que se tiene que solicitar inmediatamente, porque el tiempo vale oro los primeros días, muchas veces dos tres meses andan solicitando cámaras, llamadas, entrevistando testigos", recalcó.

Argumentó que si las familias no llevan pruebas, no dan seguimiento, por lo que piden a las autoridades ponerse a trabajar.

Además pidió a las autoridades locales y estatales, que los escuchen, y puedan apoyar a las familias, esperando que den respuesta a su solicitud

"Queremos varios tocar temas, referente a la difusión de las autoridades, de como nos pueden apoyar en estas búsquedas", recalcó.