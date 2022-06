Piden destrabar ´chuecos´

{"quote":"Lo que sí hemos tenido muchas negativas por parte de REPUVE, pero definitivamente son negativas que no tienen inconsistencias* Hugo Jofre, Importadores"}

El Mañana/ Staff.- Los importadores de autos usados en la ciudad de Reynosa piden más módulos, personal y agilizar citas para la legalización de autos chocolate.

Este mes de junio el Registro Público Vehicular informó que en el país se han legalizado 100 mil autos, pero es una cifra muy baja.

Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa comentó que es insuficiente en todos los sentidos, en la plataforma, en el personal y hasta en la manera de ponerle ganas.

Para la ciudad se requieren de 20 cajas para poder atender la situación en todas las ciudades autorizadas.

No hemos tenido avance sobre los módulos, se sigue batallando con las plataformas, con las citas, siguen bloqueadas, nosotros creemos y pensamos que a partir de que se entreguen los poderes vaya haber algunos módulos más y más personal para este decreto", dijo. Y agregó: "Están saturadas, entras en la madrugada, en el día, no hay, te bota, que no hay citas o no te deja entrar al sistema".

Actualmente se tiene una caja en el REPUVE, son dos líneas, pero es insuficiente, ya que se tramitan entre 25 a 20 autos diarios.

"Hace poco hubo una entrevista al del REPUVE y decían que llevaban 100 mil vehículos con mucha alegría, pero no es nada, desgraciadamente se ve como una burla porque 100 mil vehículos los llevaríamos aquí en Tamaulipas fácil, con la mano en la cintura", recalcó.

El dirigente de los importadores señala que en Tamaulipas hay un par de millones de autos chocolate y en Reynosa más de la mitad de los vehículos que circulan en la ciudad, están sin placas.

Jofre Chavez recalcó que han tenido reportes de muchas negativas por parte de REPUVE, ya que de los que hacen el trámite regresan a la mitad.

"Lo que sí hemos tenido comunicado de muchas negativas por parte de REPUVE, pero definitivamente son negativas que no tienen inconsistencias para hacerlas rechazado, que también necesitamos una mesa de diálogo con el REPUVE para apoyar a toda esa gente, lo que quiere el Presidente es que se regularicen todos los vehículos, no que se esté rechazando la mitad de los vehículos", dijo.

Explicó que se está rechazando de todo, por leyendas que no están prohibidas en las reglas, por fechas que no tiene nada que ver con la fecha límite del registro, los vehículos 2017, con fundamento que les dieron un boleto del 2016.

"Se está perdiendo dinero y esfuerzo, porque se van a Victoria hacer sus trámites y les son negados", finalizó.