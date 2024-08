Alertan de parvovirus en cachorros

El Mañana / Staff.- Llaman a las familias, dueñas de mascotas, a mantener al día el esquema de vacunación de los cachorros para prevenir la enfermedad del parvovirus, una amenaza constante para los perros jóvenes.

Liliana Sánchez Wood, rescatista independiente, explicó que la enfermedad de parvovirus es algo permanente, no hay epidemia, es propia de los cachorros y toda persona que tiene mascotas debe tener su cartilla de vacunas al corriente, ya que sin esto son más vulnerables a la enfermedad y pueden morir.

El parvovirus, aunque grave, es curable si se detecta a tiempo, y si el cachorro ha recibido sus vacunas adecuadamente.

"Las vacunas no son para evitar la enfermedad, son para que el cuerpo cree defensas ante la enfermedad y, si se llegara a presentar, el animalito no muere. La vacunación no sólo protege al cachorro en sí, sino que también contribuye a la salud general de la población canina, previniendo brotes y disminuyendo la mortalidad", recalcó

Además de la vacunación, Sánchez Wood subrayó la importancia de la desparasitación y cuidar a las mascotas.

"Invitamos a la comunidad a vacunar a sus cachorros a partir del primer mes de nacidos, así como desparasitarlos para evitar que se enfermen; la prevención es básica para una buena salud de las mascotas", señaló.

Se busca educar a los dueños de mascotas sobre las medidas preventivas esenciales para asegurar una vida sana y larga a sus compañeros animales.





Síntomas del parvovirus

*Diarrea con sangre y mal olor *Vómito *Pérdida de apetito *Fiebre *Debilidad *Deshidratación *Pérdida de peso *Depresión *Apatía.