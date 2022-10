Angustioso llamado de ayuda

CAÍDA

Luego sufrió una caída en su domicilio en fraccionamiento Paseo de las Flores, padeciendo una fractura de cadera. Hace un mes debió acudir a consulta médica y curaciones para retirarle suturas y vendajes, pero no ha sido posible, pues no puede moverse, carece de silla de ruedas y no tienen dinero.

Vive con su esposa y una hija de 26 años que padece de sus facultades mentales, no tienen recursos económicos y lanza, a través de EL MAÑANA, un angustioso llamado de auxilio a la población, pues sólo pide por su atención médica, que urge.

"Todos mis ahorros los hemos gastado, la pequeña tienda en casa no rinde ganancias; mi esposa trabaja para mantener a su hija enferma y ahora a mí también; sólo necesito ir al hospital a que me quiten las vendas y puntadas, quiero seguir trabajando, hacer algo para salir adelante; es todo lo que pido. No deseo dinero, nada, sólo me ayuden para atenderme, por favor", ofrece triste y desesperado.

"Todos mis ahorros los hemos gastado, la pequeña tienda en casa no rinde ganancias; mi esposa trabaja para mantener a su hija enferma y ahora a mí también; sólo necesito ir al hospital a que me quiten las vendas y puntadas, quiero seguir trabajando, hacer algo para salir adelante; es todo lo que pido. No deseo dinero, nada, sólo me ayuden para atenderme, por favor"

Refiere que han sido difíciles estas semanas sin ingresos económicos y afrontar los gastos médicos y atenciones que requiere por su situación, que no está en condiciones de cubrir, por eso clama por apoyo.