Rechazan la vasectomía por machismo

El Mañana / Staff.- Todavía persiste el machismo, el rechazo y desinformación de parte de los hombres a realizarse la vasectomía, como una herramienta para la planificación familiar, pero aún hay quienes se animan.

Ileana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4, comentó que aunque hay nombres que sí acuden a realizarse el procedimiento, aún persiste cierto rechazo debido a mitos y desinformación.

"Siempre está el machista o hay el que no quiere aceptarlo por ciertas ideas que ellos se forman o que ven en las redes sociales que no son idóneas; no se informan donde debe de ser. Sí hay todavía algo de rechazo". Ileana Villarreal Cantú Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4

dijo.

La dependencia realiza campaña dos veces al año y siguen invitando.

El próximo mes de noviembre se efectuará otra campaña gratuita para la población y las vasectomías se realizan en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria con anestesia local, permitiendo a los pacientes regresar a casa el mismo día sin complicaciones.

La campaña se realizó el pasado mes de junio y ahora deberán esperan los interesados para poder realizares el procedimiento sin bisturí.