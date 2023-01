Pega ´inflación´ al pan

El pan es un lujo, está caro, las galletas, en todas partes, y andan que van a subir más la harina y el azúcar; el aceite, el huevo, y uno aunque se gane poco, aunque sea poquito, que no se quede¨. Nicolás Molina Medina panadero

Nicolás Molina Medina, responsable de una panadería de la colonia Las Cumbres, señaló que todo ha subido; la manteca, el aceite, la harina, rexal, el azúcar, por lo que de seis pesos que vendió el pan hace seis meses, en este 2023 lo ofrece a 10 la pieza.

"El pan es un lujo, está caro, las galletas, en todas partes, y andan que van a subir más la harina y el azúcar, el aceite, el huevo, y uno aunque se gane poco, aunque sea poquito, que no se quede", dijo.

ANALIZAN CERRAR

Señaló que tiene 32 años en la panadería de la colonia y ha resistido a los embates debido a que no tiene personal, ya que él hace el pan y su esposa despacha.

"Ya ahorita andamos por cerrar o no cerrar por la misma situación; yo comprendo a la gente, antes llegaban a llevar la bolsa de pan, ahora son contadas las familias, dos tres, cuatro y de una pieza por persona, es un lujo, no cualquiera, porque ya son 100 pesos, mejor la caja de huevo", expresó.

Señaló que la situación es difícil y la inflación sigue afectando, porque tiene que pagar renta, luz, agua y los insumos para elaborar el pan.

"Todo está caro, carísimo, el bolillo no hago, porque no es negocio; si yo tuviera empleados no salía, el que tiene empleados ahí sí; yo hago poquito de todo, si hago mucho no lo vendo, yo no pago empleados", recalcó.

Señaló que compra insumos como harina, manteca, aceite, membrillo, coco, cocoa, harina y todo cuesta caro.

"Sí ha disminuido la venta, si vendo, pero no como antes; antes tenía entregas, pero aquí estoy trabajando, echándole ganas", finalizó.