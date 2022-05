Padecen felinos ´Sida´ entre ellos

La transmisión de la enfermedad que no se propaga a personas, se da por saliva y sangre cuando los gatos infectados sostienen riña con otros que estén sanos* José Luis Valdez Avilés, MVZ y presidente de la Asociación

"El padecimiento que cada vez alcanza a mayor número de ese tipo de mascotas callejeras, no se transmite a las personas. No tiene cura, no hay vacuna para eliminarla pero un felino infectado puede vivir hasta cinco, seis o siete años sin problema", dijo José Luis Valdez Avilés, de profesión Médico Veterinario Zootecnista.

A través de la saliva y la sangre, esto último por heridas profundas causadas en una riña entre gatos que salen a aparearse o a marcar su territorio cuando una gata anda en celo, se traslada la afección de un felino enfermo a uno sano.

Por ello, recomendamos que para evitar el riesgo de que su mascota no resulte infectada, lo preferible es mantenerla en casa, evitar que salga de ella o inclinarse por la esterilización o castración del animal. Cuando los someten a esa clase de cirugías, ya no salen de casa para buscar novia, pues pierden el interés.

Inclusive una gata que ha contraído el mal puede transmitirlo a sus hijos durante el proceso de gestación y cuando estos nazcan, aunque esta posibilidad se da en menor grado.

SÍNTOMAS

Los síntomas de la enfermedad son: fiebres, pierden el apetito, no tienen actividad normal, presentan bajas defensas inmunológicas y por tanto pueden contraer otros padecimientos como conjuntivitis o ser sujetos a trastornos que pueden causarles las bacterias oportunistas. También llegan a presentar amputas, diarreas, males del hígado, problemas renales, etc.

Los gatos infectados deben ser sometidos a cuidados en su salud, darles suplementos alimenticios, desparasitarlos, entre otros cuidados más. Aquellos que padezcan el mal pueden convivir con otros que estén sanos en casa y no transmitirán el padecimiento si no sostienen riñas y se causan heridas que generen brote de sangre.