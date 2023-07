Divide opiniones entre jefes de familia

El Mañana / Staff.- Opiniones divididas se presentaron entre los hombres entrevistados sobre si accederían a practicarse una vasectomía sin bisturí o no, como parte de un programa nacional de salud, enfocado a planificar las familias.

"No me inclino por esta clase de método de planificación porque considero que no hace falta si uno se protege adecuadamente, para no procrear más hijos. Ya tengo tres."