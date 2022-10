Nuevo titular en Oficialía Primera del Registro Civil

El nuevo titular señaló que encontró unas oficinas en forma impecable, bien organizadas, con todo el funcionamiento al 100 por ciento.

"Mis respetos para la maestra, hizo un buen desempeño, yo se que estuvo muchos años aquí y la verdad valió la pena porque todo lo dejó funcional, estoy muy contento, estamos aquí para servir a todos los de Reynosa, espero hacer igual o mejor mi trabajo", dijo.

El titular de la Oficialía primera señaló que seguirán trabajando con el mismo personal y actualmente atienden alrededor de 100 trámites diarios, sobre todo de actas de nacimiento.

"Me entregaron el nombramiento el 20 de octubre en Victoria y aquí estamos, es un personal excelente, no he batallado nada con ellos", expresó.

Atiende 8:00 a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, en las oficinas ubicadas en la calle Rosalinda Guerrero, por el bulevar Morelos.