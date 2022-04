Misión Histórica: ´Recuperar nuestra identidad´

Somos una gran entidad. Somos tamaulipecos desde Nuevo Laredo hasta Tampico, desde Matamoros hasta Tula. Tenemos que volver a tener esta identidad y orgullo de ser tamaulipecos y tamaulipecas". El gobierno que me comprometo encabezar es un gobierno con liderazgo... la honestidad como principio fundamental, un gobierno austero, sin gastos superfluos, orientado con sus recursos en servir a la gente´´. ¿Qué es lo que la gente se queja en la situación de Reynosa? Principalmente, la inseguridad, la falta de oportunidades de empleo bien remunerados, oportunidades de tener una ciudad con mejores servicios municipales´´. Américo Villarreal anaya, Candidato a gobernador por Morena-PT-PVEM

"Somos una gran entidad. Somos tamaulipecos desde Nuevo Laredo hasta Tampico, desde Matamoros hasta Tula. Tenemos que volver a tener esta identidad y orgullo de ser tamaulipecos y tamaulipecas", expresó.

El abanderado de la alianza conformada por los partidos Morena-PT-Verde Ecologista, llevó a cabo ayer una visita de cortesía a las instalaciones de Editora Demar, donde fue recibido en un cordial encuentro por los fundadores del periódico EL MAÑANA de Reynosa, los señores Heriberto y Orlando Deándar Martínez, acompañados por el director general Hildebrando Deándar Ayala y el gerente general Orlando Deándar Ayala.

RESCATAR A REYNOSA

- ¿Por qué darle a usted el voto de confianza?

El gobierno que me comprometo encabezar es un gobierno con liderazgo que me lo va dar el voto los ciudadanos, la honestidad como principio fundamental, un gobierno austero, sin gastos superfluos, orientado con sus recursos en servir a la gente, un gobierno capaz y un gobierno con un profundo amor a Tamaulipas.

- Para los reynosenses, qué compromiso hará con ellos si le dan el voto de confianza.

¿Qué es lo que la gente se queja en la situación de Reynosa? Principalmente, la inseguridad, la situación de la falta de oportunidades de empleo bien remunerados, oportunidades de tener una ciudad con mejores servicios municipales, lugares donde hay problemas del agua, drenaje, del alumbrado público, grandes zonas de mucha población que aún no tienen adecuadamente sus carpetas asfáltica, y que cuesta mucho la movilización, la falta del transporte público para poderse mover de las colonias de donde se vive, para poderse transportar a sus lugares de trabajo o la maquila para poder seguir trabajando.

Nos tenemos que abocar, a comenzar a resarcir todas estas tipos de situaciones que se han adolecido por gobiernos omisos, por gobiernos que no han estado atento de lo que deben hacer.

Que permitieron asentamientos de colonias en lugares no propicios. ¿Dónde estaba el gobierno que dijera que ahí no se puede porque vamos a tener problemas de hundimientos, de caídos o de inundación?

- El tema más importante es la inseguridad. ¿Cómo se construye la paz?

Con una sociedad que este enfocada a construir la paz, un gobierno atento con un sociedad colaborativa, mediante educación -los maestros son importantísimos, deporte, cultura, actividades artísticas, recreación, trabajo bien remunerado, y esas cosas las vamos conjuntamos, vamos a tener una sociedad que este construyendo la paz y vamos a estar acotando los problemas de inseguridad.

PRIORIDAD A LA SALUD

- Y con el Sector Salud, ¿qué compromiso le ofrece?

Recuperar nuestro Sistema de Salud. Me duele mucho ver y enterarme de primera mano, de mis amigos, médicos de profesión, es que hay hospitales generales que no tienen capacidad de hacer exámenes de laboratorio. Esto es inconcebible ¡In-con-ce-bi-ble!

- ¿Con quién gobernará? ¿Consentidos, amigos, familiares?

Definitivamente vamos a estar gobernando con gente capaz. El buen funcionario tiene que ser principalmente un funcionario capaz, con conocimiento pleno del área de su competencia, que tenga un diagnóstico situacional adecuado del problema que nos aqueja para poder intervenir con su conocimiento a la solución, tiene que ser un funcionario honesto, leal.

Y aunado a esto hay una amistad o empatía, tendrás al funcionario público ideal. Pero no puede ser al revés, no puede ser tu amigo, pero que no conozca nada del tema o a lo mejor no tenga una lealtad o un comportamiento honesto. Si haces eso vas a perder a un amigo. Es más fácil hacer de un buen funcionario tu amigo, que de tu amigo un buen funcionario.Capacidad, honestidad, lealtad.

PROYECTO DE TODOS

- ¿Se someterá al filtro ciudadano?

Claro que sí, claro que sí. Que cuenten los tamaulipecos que seguiremos el mismo ejemplo y con estos instrumentos ciudadanos. Por fin tenemos los ciudadanos los instrumentos en un momento dado dar el relevo anticipado de un funcionario que no esta dando los resultados.

- Las encuestas lo ubican en primer lugar. ¿Cómo ve esto?

Yo les digo que no es un proyecto de Américo Villarreal. Es un proyecto de todos los ciudadanos que conjugamos en estos mismos principios y este mismo cambio social que queremos tener y bajo su opinión y respuestas en las encuestas me han dado la grata oportunidad y gran responsabilidad de ser su representante. De ser el representante de esta transformación.

"Soy hombre de palabra, soy hombre de compromiso y que les voy a cumplir, que no voy a fallar y que me gusta trabajar y dar resultados. Me he comprometido es hacer un gobierno con liderazgo, honesto, austero, un gobierno capaz, vamos a estar rodeados de las mejores tamaulipecas y tamaulipecos", afirmó.

Villarreal Anaya establece que, en su propuesta de campaña, no solo ha venido solicitando la confianza y el voto y se refiere a un encuentro con jóvenes, quienes cuestionan.

- ¿Qué propone para los jóvenes?

No solo son jóvenes, son jóvenes adultos, pues al emitir su voto se adquiere una responsabilidad cívica, en donde tienen que asumir todos un compromiso de participación, transformando a través de la educación, cultura, salud, seguridad y emancipar la participación de los tamaulipecos, es decir todo esto nos ayudará a que alcancemos la paz social que es esencial y necesaria en Tamaulipas, yo habré de convocar a la participación de todos, somos un estado con una vasta riqueza y multiplicidad, si estamos unidos participamos lograremos esa paz y esa es la vacuna y el antídoto que hace falta en nuestro estado.

MUJERES, MOTOR VITAL

Las mujeres ocuparan un espacio importante en el gobierno que Américo Villarreal aspira a representar, evocando que las mujeres han conquistado por mérito propio espacios de representación que pese a las reformas constitucional y la paridad, apenas han empezado a ocupar lo que por derecho les correspondo, tardando hasta cien años para lograrlo.

´´Las mujeres tendrán un espacio de participación privilegiada en nuestro gobierno, alentaremos su presencia en el gobierno e igual alentaremos la expresión de los migrantes con una curul y voz desde el Congreso del Estado, así como a representantes de la comunidad de diversidad de género, haremos un gobierno de inclusión, tolerante y respetuoso para y con todos´´, aseguró.

Agradeció a las mujeres el respaldo solido que ha encontrado y que acusó hay quienes se quieren adjudicar logros y espacios que las mujeres han consolidado a partir del gobierno federal iniciado en 2018.

Y precisó que las mujeres deben ser vitamina, que nutran y fortalecen su proyecto que no es personal, si no incluyente y colocando a los ciudadanos a las familias como eje principal de su trabajo.