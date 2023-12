"Estoy ante la Virgen por mi hijo, se ahorcó"

De rodillas, con lágrimas en los ojos y con flores, Dominga Campechano, intercede ante la Virgen por su hijo.

Como cada año acudió a la Iglesia y afuera, ante la Virgen, pidió perdón por su hijo que hace años se ahorcó, a fin de que sea perdonado y pueda llegar a la diestra de Dios.

"Estoy aquí por mí hijo, se ahorcó pero gracias a Dios, el que hizo mi guía divino niño Jesús, yo siempre pido a mamita que perdona, que yo sé que mi hijo que está contigo, que perdone que se ahorcó mi hijo", comentó entre lágrimas.

Explicó que ella desde que su hijo falleció enfermó, por lo que pide por su salud y porque le siga dando fuerzas para seguir adelante.

"Que siempre no lo suelte, que siempre que perdone a él, porque sé que está contigo, y siempre yo confiaba en Dios, siempre yo vengo a pedir fuerza, siento que es mi fuerza, siento pesar cuando no voy a la iglesia, me siento mal,", expresó.

Así como Dominga, jóvenes y adultos, acudieron a prender la veladora, a pedir fuerzas o alguna petición por la salud o familiares, muchos con lágrimas en los ojos, pero sobre todo con fe.

Otros con alguna promesa hecha durante el año y hoy martes Día de la Virgen de Guadalupe, los fieles católicos le agradecen por todas las bendiciones recibidas.