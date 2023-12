Llama Américo a redoblar esfuerzos por Tamaulipas

En Tamaulipas, el Gobierno de la Transformación privilegia los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien llamó a todos los servidores públicos a redoblar el esfuerzo y dejar huella para que se hable bien de nuestro estado.

"Sigamos con ese empeño, redoblemos nuestro esfuerzo, podemos hacer más por Tamaulipas y dejar una huella de la oportunidad que nos dio la vida de estar en este momento y en esta representación y que se hable bien de nosotros en este periodo", expresó.

Al presidir la ceremonia cívica de honores, este lunes, en el patinadero de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, el mandatario tamaulipeco hizo un recuento de algunos de los logros de su administración en el presente año, destacando los primeros lugares en materia de conciliación laboral, la generación de 18 mil empleos formales.

También destacó la entrega de casi 2 millones de paquetes alimenticios, la protección a los niños, niñas y mujeres, la apertura de las Casas Violeta y la mejora en los índices de percepción de seguridad y tranquilidad en el estado que ha permitido que Tamaulipas sea un ejemplo de éxito en las condiciones de seguridad.

"Este movimiento de regeneración donde privilegiamos los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; que vienen siendo los valores que buscamos de la verdad, la justicia y la honestidad y que con ello hemos podido avanzar y tener grandes logros en estos primeros meses de esta administración", mencionó.

"Todavía tenemos pendientes, no podemos decir que hemos logrado ni hemos llegado a donde queremos estar, pero ha habido un cambio sustantivo y creo que cada vez podemos ir diciendo que vamos acotando las cosas malas que no queremos que nos pasen y que entre todos estemos haciendo cada vez más cosas buenas que sean las que estén presentes en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación", apuntó.

Villarreal Anaya aprovechó la ocasión para expresar sus mejores deseos en esta época navideña y llamó a estrechar los lazos familiares y vivir momentos de paz, de tranquilidad, de recogimiento.

"Tenemos grandes ejemplos que seguir en este mes de diciembre y que la pasen en paz en compañía de su familia en felicidad y armonía y que no dejemos de pensar que la familia que tenemos también y la responsabilidad que tenemos es Tamaulipas, la sociedad de Tamaulipas", mencionó.