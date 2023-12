Exige Canaco liberar la ´Peatonal´ Hidalgo en Reynosa

Invocando el Artículo Décimo Sexto del Reglamento Municipal para el Comercio Ambulante, Puestos Fijos y Semifijos en la Vía Pública de Reynosa, que establece que la Autoridad Municipal fijará la Zona de la Ciudad en la que quedará absolutamente prohibido el comercio ambulante y la instalación de puestos fijos y semifijos. La Ley de Ingresos 2023, en su Artículo 19, señala a la Calle Hidalgo como zona absolutamente prohibida para el comercio informal.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Reynosa, expresó de manera contundente en una entrevista exclusiva para EL MAÑANA que el Ayuntamiento de Reynosa no solo incumple la ley, sino que también propicia la invasión y ocupación de la Calle Peatonal, generando un clima de competencia desleal y descontrol.

Al ampliar en detalles, López Hinojosa mencionó que emitieron un comunicado oficial a nombre de la Canaco, en donde exigen a la autoridad municipal la liberación de la calle Hidalgo y de aquellas áreas comerciales donde no está permitida dicha actividad.

"Platicaba con el secretario de Desarrollo Económico Municipal, Mario Treviño, y le expresé que esto es ya una burla intolerable. ¿Acaso es tanta el hambre que tiene el Ayuntamiento para fomentar esta anarquía del comercio informal en una zona que está establecida como prohibida? Creemos que se ha generado un magno ingreso económico vía permisos de estos ambulantes, pero al parecer al alcalde de Reynosa no le está llegando la información oficial y necesaria de esta problemática que está ocurriendo. Estamos de acuerdo en la necesidad y derecho a trabajar, pero la competencia desleal no la permitimos ni toleramos. Todo esto es muy lamentable. Estamos promoviendo a Reynosa en el interior y fuera de México, y ofrecemos esto a nuestros visitantes y turismo. Con esta desbandada de ambulantaje, estoy a punto de pedir a los visitantes que no vengan a Reynosa, pues somos la ciudad más fea de Tamaulipas."

López Hinojosa evocó que desde el año 2007 y 2008 se firmó el acuerdo y está contenido mediante reglamento, pero no se respeta; hoy la invasión del comercio informal es descontrolada. Ya no se visualizan los comercios establecidos, han sido ocultados por los ambulantes y puestos informales. El dirigente del comercio organizado de la ciudad lamentó la omisión tolerada por la actual administración municipal y exigió una respuesta oficial a la brevedad al reclamo de liberar la Calle Peatonal del ambulantaje.

Presidente de Canaco, Gildardo López Hinojosa.