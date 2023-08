Activan campaña de mastografía

Campaña intensiva de mastografías los días 7 y 8 de agosto se llevará a cabo en el ejido Dorotea Arango, con el propósito de detectar oportunamente casos de cáncer de mama entre mujeres campesinas de 40 años de edad y más.

"La cruzada la haremos de manera coordinada tanto las autoridades de Salud y la Fucam (Fundación de Cáncer de Mama, A.C.) en el Centro de Salud de esa comunidad ejidal, situado en calle Juan Cervantes Villlavazo y esperamos atender a entre 90 y 100 mujeres en horario de 8:30 a 15:00 horas", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la Jurisdicción Sanitaria IV.

El servicio que se brindará será totalmente gratuito, agregó, al tiempo que invitó a la población femenina tanto de Doroteo Arango y todos los ejidos aledaños a aprovechar el momento, pues solamente serán dos días en los cuales se atenderá a toda aquella mujer que solicite el estudio correspondiente.

"Es importante que estén enteradas de que una mastografía anual, a partir de los 40 años, puede salvar tu vida y que este método puede detectar cáncer de mama antes de que sea palpable", añadió.

REQUISITOS

Las mujeres deberán ser mayores de 40 años, no aplicarse talco, crema o perfume en las glándulas mamarias, de preferencia ir enfundadas en falda o pantalón y blusa, no deberán estar lactando, no a embarazadas, presentarse con el baño diario y sin desodorante en las axilas.

Villarreal Cantú informó que la Fucam proporcionará la unidad móvil que se utilizará para la realización de los mencionados estudios para detectar lesiones no palpables en los senos y permite diagnosticar a tiempo la enfermedad; en tanto que el tratamiento de cáncer de mama, en etapas tempranas, puede ser menos agresivo y con mayores probabilidades de curación.