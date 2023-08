Suministran menos agua: Promedio diario per cápita para consumo humano disminuyó 31%

El suministro diario per cápita de agua para consumo humano en México ha registrado una tendencia a la baja de 31.09% si se comparan los datos de 1996 con los más recientes del 2020, demostraron los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, la cual es una base de datos estadísticos sobre temas relacionados con el medio ambiente, en su aparato de consulta temática se documentó que para el primer año se suministraba un total de 348.30 litros al día a cada habitante en el país.

Mientras que para el 2020, la base de datos, elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con información de la Conagua, registró 240 litros al día, es decir, existe una diferencia de 108.3 litros menos en 26 años.

Con lo que se refiere a la situación en estados, Oaxaca es la entidad que registró mayor variación entre dicho periodo, ya que pasó de 276.40 litros en 1996 a 107 para el 2020, es decir, 61.29 por ciento.

En segundo lugar se encuentra Hidalgo, que para el registro más reciente documentó 121 litros por persona y para 1996 la cifra se ubicó en 262.50. Chiapas es la entidad que ocupa el tercer lugar, pues existe una variación de 52.55% entre 282.40 litros para el primer año y 134 para el 2020.

De manera general, de las 32 entidades del país, en 25 de ellas se registraron bajas entre 50 y 1%, si se comparan los datos de 1996 con los del 2020.

Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación Agua en México, explicó que la baja en los litros que se suministran a las personas para el consumo es multifactorial, debido a que va desde temas demográficos, los procesos productivos e incluso el déficit de lluvia que ha registrado el país desde hace ya varios años.

"Definitivamente es una falta de planeación y de gestión y no de las últimas cinco administraciones; te puedo decir que, de los últimos 50 años, no se previó el crecimiento demográfico de las manchas urbanas, la necesidad del agua y el mejor uso. Falta una reutilización del agua al 100%, no se capta la de lluvia, se va al drenaje y se contamina; lo anterior es malísimo porque tratarla me cuesta el doble, primero le tengo que dar un tratamiento primario para poderla reutilizar", comentó el especialista.

Entre los estados que han registrado datos al alza se encuentra Guerrero, que pasó de 135.9 litros por persona en 1996 a 213 para el 2020, lo que quiere decir que hay una variación de 56.7 por ciento.

Colima es otro estado que documentó cifras positivas, pues hubo un aumento de 21.52% si se comparan los 427.10 litros en primera instancia a los 519 más recientes.

Ante estos números el especialista refirió que desde los años noventa estos estados han tenido un boom en el tema agropecuario, se ha tecnificado el riego y esto ha aportado a que el agua se pueda dirigir a las zonas en donde se requiere.

"Si bien ha habido un aumento en la disponibilidad per cápita, no quiere decir que los estados han tenido más agua, sino que el uso se ha mejorado en el tema agrícola y esto ha mejorado el uso doméstico. En Sinaloa, anteriormente se ocupaba el riego por inundación, sin embargo, se ha hecho una inversión constante en tecnificación y esto ha abonado a que la población tenga más agua. En el caso de Colima es algo parecido", dijo Juan Francisco Bustamante.

Estados con menor suministro

* Si se toman en cuenta los registros del 2020, Oaxaca es el primer lugar entre las entidades con menor número de litros de agua otorgados a la población para su consumo, pues da 107 litros.

* En segundo lugar se encuentra Hidalgo, con 121 litros; Chiapas ocupa el tercer lugar, con 134; Puebla registró un total de 148 y Tlaxcala 150 litros en el 2020.

* De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere de 100 litros de agua al día (5 o 6 cubetas grandes) para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene, así que estos estados superan por poco las recomendaciones mundiales.

* En el otro extremo, Colima es la entidad que más litros otorga a las personas, pues se registró 519, mientras que Morelos dio 513 y Sonora distribuyó 457 litros al día.