Repuntan denuncias por maltrato animal durante vacaciones en Reynosa

Por: Isbac Martínez

Diciembre 02, 2024 -

El Mañana / Staff.- Las denuncias por maltrato hacia los animales incrementan durante el periodo vacacional, informaron autoridades de Bienestar Animal en Reynosa, quienes piden a la ciudadanía reportar cualquier caso de maltrato o crueldad hacia las mascotas.

Rubén Rea Morán, titular de esta dependencia, destacó que debido a que muchas familias salen de vacaciones y se ausentan por varios días dejan a sus mascotas a la intemperie, sin alimento o agua suficientes, por lo que vecinos suelen llamar para que los animalitos sean rescatados.

"En periodos vacacionales la gente sale y es más desobligada; tenemos que ir, no hay gente en el domicilio, dejamos citatorio, después se comunican y es cuando se aplica una sanción; la mayoría es porque los tienen en el sol, en la lluvia, amarrados en las azoteas, que no tienen agua, no tienen croquetas", explicó.

Exhortó a los propietarios de mascotas que en caso de salir de vacaciones y no poder viajar con ellas, asegurarse de que cuenten con suficiente agua y alimento y de preferencia dejar a una persona a cargo de las necesidades de la misma, a fin de evitar que pase hambre o sufra por las inclemencias del tiempo.

En caso de que una persona desee reportar algún caso de maltrato, abuso o crueldad animal, puede hacerlo al teléfono 8999261267 o ponerse en contacto a través de la página de Facebook Bienestar Animal Reynosa.