Esperan arribo masivo de migrantes a Reynosa

Los albergues de Reynosa no están preparados para recibir nueva caravana migrante.

Por: Nubia Rivera

Noviembre 19, 2024 -

El Mañana / Staff.- Los albergues de Reynosa no están preparados para recibir nueva caravana migrante, sería un escenario crítico ante la inminente llegada compuesta por alrededor de tres mil 500 personas provenientes del sur y además puede generar un freno a las solicitudes de asilo ante los Estados Unidos.

Este flujo de migrantes se suma a los miles que ya se encuentran en la ciudad, saturando la capacidad de atención de los albergues.

Actualmente, Reynosa cuenta con dos principales refugios, Senda de Vida I y II, con capacidad conjunta para siete mil personas y actualmente cuentan más de mil 500 personas, además en la ciudad también se estima que hay alrededor de cuatro mil familias migrantes solicitando asilo en Estados Unidos, y la llegada de esta nueva caravana podría agravar aún más la situación.

"Hay que recordar que sobre el presidente electo que ha declarado deportaciones masivas, entonces cuando vemos algo así yo creo que también las familias y personas migrantes que están llegando, se van a preparar para poder llegar hacia la frontera y hacer yo creo que solicitudes de ingreso a los Estados Unidos, entonces es muy preocupante porque no habíamos tenido algo similar a esto desde hace años desde que el presidente Donald Trump dejó la administración entonces ya vemos qué hay preocupaciones", dijo Héctor Silva, responsable del Albergue Senda de Vida.

Actualmente batallan con los recursos, con las personas que atienden a diario ya enfrentamos problemas de alimentación y otros servicios básicos.

Explicó que en la caravana migrante vienen alrededor de 2 mil personas, pero mucha gente también mexicana se ha unido a para poder llegar a la frontera, por lo que se esperan alrededor de 3 mil 500 personas.

"No creo que estemos capacitados para eso, estamos batallando con varios recursos, ahorita no hay ningún ingreso para los Estados Unidos, ahorita lo que tenemos en espera el título o la aplicación del CBP va a ser removido por el nuevo presidente, entonces ahorita no es para que tengamos tanta gente en la frontera", recalcó.

La caravana, integrada principalmente por migrantes de Honduras, busca llegar a la frontera antes de que finalice el año y previo a la toma de protesta del presidente electo Donald Trump, ya que las declaraciones recientes del mandatario, incluyen deportaciones masivas.

"No creo que estemos capacitados para eso, estamos batallando con varios recursos que ahora sí que para alimentar si tenemos 1,500 o 2 mil pues no queremos tener otras 3 mil personas y en tiempos y difíciles ahorita no hay ningún ingreso para los Estados Unidos", señaló el responsable del Albergue Senda de Vida.

En Nuevo León, activistas y albergues han comenzado reuniones de coordinación ante la cercanía de la caravana, en Reynosa busca replicar esta estrategia, solicitando apoyo de autoridades federales para garantizar atención a los migrantes sin comprometer los recursos ya limitados.

"Ahorita queremos a solicitar las reuniones como lo está haciendo Nuevo León, albergues con otras agrupaciones, nos vamos a reunir para poder trabajar juntamente y por ayudar a esta gente ", destacó.

PUEDE TENER UN IMPACTO NEGATIVO

Otra preocupación es el impacto que esta caravana podría tener en las solicitudes de asilo.

Actualmente, los migrantes utilizan plataformas como CBP One para gestionar su ingreso a Estados Unidos, pero el flujo masivo podría derivar en la suspensión de estos mecanismos.

Con una frontera ya saturada y un panorama migratorio más restrictivo en Estados Unidos, la llegada de esta nueva caravana representa un desafío humanitario sin precedentes para toda la frontera Tamaulipeca.

Los albergues no solo enfrentan una crisis de recursos, sino también la responsabilidad de garantizar una atención digna y solidaria a miles de personas que buscan una vida mejor lejos de la violencia y la pobreza.

"Como siempre vamos a ayudar a las personas humanitariamente, con alimentación que tengan donde dormir, un techo y se puedan bañar como siempre, para eso estamos nosotros, los albergues, para atender estas familias y lo principal que busquen de Dios", finalizó.

