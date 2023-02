Llaman a no caer con falsos gestores en regularización

Luego de que termine el decreto de legalización de los llamados autos "chocolate", las autoridades podrían iniciar revisiones para verificar que ya no haya carros ilegales circulando.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores en esta ciudad, comentó que es importante que las familias que cuenten con una unidad internada ilegalmente al país, puedan hacer el trámite antes de que concluya el plazo el próximo 31 de marzo.

Llamó a estar alerta y no caer en engaños de terceras personas que aprovechan en redes sociales, quienes anuncian que pueden legalizar unidades de años que no pasan de acuerdo al decreto o que si no tiene título o algún documento, les pueden ayudar a generarlo.

El representante de los importadores señaló que no hay oportunidad de ingresar autos que no cuentan con toda la papelería, por lo que es importante que hagan todo conforme a lo que dicen los lineamientos para evitar perder su dinero y su tiempo.

Explicó que es importante que el ciudadano tenga mucho cuidado y no se deje engañar con cualquier persona porque el decreto es muy claro.