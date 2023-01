´Liderato´ en feminicidios

Vemos que los feminicidios de mujeres adultas son cometidos por parejas sentimentales o ex, también en algún tipo de relación subordinada por ejemplo el trabajo, la escuela, es todo un fenómeno que llega afectar a las familias, a sus hijos.¨ Fabiola Alanís Sámano comisionada nacional

Esta ciudad fronteriza es la que lidera las listas en violencia hacia las mujeres, para ser específico en feminicidios en todo Tamaulipas, indicó la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia, Fabiola Alanís Sámano.

La entidad cuenta con 59 casos, por lo que en todo el país se posiciona en el lugar número 17. Después de Reynosa sigue Matamoros y la zona compuesta por Altamira, Madero y Tampico.

Los feminicidios, explicó, se han cometido en ambientes donde la víctima solía tener confianza o algún tipo de relación, ya sea sentimental o laboral.

"Es algo que nos preocupa mucho porque aunque las estadísticas vayan a la baja desde lo federal, no es suficiente, porque los casos siguen ocurriendo, vemos que los feminicidios de mujeres adultas son cometidos por parejas sentimentales o ex, también en algún tipo de relación subordinada por ejemplo el trabajo, la escuela, es todo un fenómeno que llega afectar a las familias, a sus hijos".

Los feminicidios que se han registrado en Tamaulipas tienen en la mayoría de los casos a mujeres mayores de edad, pero de enero a noviembre del año pasado, sobresalió que al menos un 4 por ciento se cometió contra menores de edad.

Este último grupo, además sufre un tipo de violencia que por lo general no se denuncia; el abuso sexual.

"El delito de violación y abuso sexual es el que menos se denuncia porque ocurre en un ambiente familiar, las estadísticas nos dicen que en 9 de 10 casos los victimarios son alguien de confianza en el hogar, por ejemplo tíos, primos, padrastros", agregó la comisionada.

La funcionaria dijo que uno de los retos en el tema es el generar planes de prevención y conciencia entre la población en general para evitar que los delitos sigan ocurriendo.

Pero también el mejorar las atenciones que reciben las víctimas y sus familias. "Nos preocupa que estén ocurriendo, que los casos queden impunes, que las mujeres sean afectadas por el simple hecho de serlo, que sus hijos queden huérfanos, que los abuelos tengan que cuidarlos, ya no podemos permitirlo y se está alzando la voz, por el tema de la veda no podemos exponer muchas temáticas pero no es algo que se olvide", concluyó.