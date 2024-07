Comprometido con hacer reír

Todos los días, Alejandro Aguilar Grimaldo sale de su vivienda en fraccionamiento Itavu Nuevo México, rumbo al circuito de rutas del transporte público entre la Carretera a Monterrey y bulevar Hidalgo.

Aborda las peseras, convertido en el payaso "Mantelitos" y los minutos del trayecto de la unidad del transporte público, se dirige a los pasajeros a quienes comparte algunas reflexiones, experiencias de su vida para animarlos y dejarles un mensaje de esperanza y alegría.

Comparte en las unidades del transporte su mensaje de alegría y valores, el payaso "Mantelitos".

"Me he dedicado durante 30 años de mi vida a ser el payaso "Mantelitos", solo en el transporte público, me subo a los camiones y ahí me olvido de ser Alejandro Aguilar Grimaldo y me convierto en "Mantelitos"".

Añade que gracias a su labor como payaso de camiones de transporte logró adquirir su vivienda, hace 7 meses quedó viudo, pero de sus ingresos paga el nicho en un cementerio, en donde reposan sus restos, tras haber sido cremada.

"Me gusta la risa, cuando reímos nos liberamos de toxinas negativas, reír es darles amor a nuestras vidas, eso es lo que yo pretendo ofrecer, cuando subo a un camión y me dirijo a las personas.

Es difícil hacer reír y más en estos tiempos, en donde la rutina nos hace olvidarnos de muchas cosas sencillas de la vida, por eso he dedicado mi labor a esto, hacer reír a todos chicos y grandes", advierte.

"Mantelitos" reconoce que solo actúa a bordo de las peseras, en donde ya tiene muchos amigos choferes y usuarios, allí en un estrecho pasillo de unidad, entre pasajeros angustiados por llegar a tiempo al trabajo, escuela o realizar otra actividad, se ocupa en dejarles un mensaje de alegría y sonrisa en sus rostros al llegar a su destino. Esa es y ha sido su misión durante estas tres décadas.