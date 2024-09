Exhorta Jurisdicción Sanitaria IV a las mujeres a solicitar una exploración de mama

El Mañana / Staff.- Se invita a la población femenina mayor de 40 años a solicitar una exploración de mama y en caso de ser necesario una mastografía, como forma de detectar a tiempo algún problema de cáncer.

"Los estudios son gratuitos, no le costarán un solo centavo a quienes lleguen a solicitarlos. Para la exploración, las interesadas deben acudir a cualquier Centro de Salud más cercano a su domicilio para tal efecto", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular en la Jurisdicción Sanitaria IV.

A quienes así lo requieran, según los resultados preliminares que se obtengan, se les otorgará un pase para acudir al Hospital General de Reynosa, en donde se ofrecen mastografías para mujeres mayores de 40 años.

Bajo el programa "Conocerte es Cuidarte" se lleva a cabo éste tipo de campañas que son permanentes.

LOS REQUISITOS

Para la mastografía, los requisitos son, baño matutino, no usar perfume, no talco, con pelo recogido, no cremas, no traer joyas, no desodorante y vestimenta de dos piezas.

No es necesario el ayuno, pero sí es importante programar las citas para acceder a esa clase de servicios.