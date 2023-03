Reconoce ISSSTE problema de abasto

"El que no alcanzó por alguna causa, viene a inconformes, pero es mi sentir que el hospital está cumpliendo con el abasto para los derechohabientes en un porcentaje satisfactorio" Juan Héctor Briseño González, director del ISSSTE

Juan Héctor Briseño González, director de la clínica en esta ciudad, comentó que se tiene una satisfacción aceptable comparado con otras instituciones de salud, y ante la cantidad alta de derechohabientes con que cuenta la institución de salud.

INCONFORMIDAD

Explicó que cuando llega el camión con medicamentos, se bajan y se generan filas, originando inconformidad porque no son atendidos en forma inmediata.

"Les dan a veces 14 a 15 medicamentos y todos se les surten, el que no alcanzó por alguna causa, viene a inconformes, pero es mi sentir, que el hospital está cumpliendo con el abasto para los derechohabientes en un porcentaje satisfactorio", dijo.

El director reconoció que algunos derechohabientes dicen que les faltaron medicamentos, pero que no son muchos los casos de este tipo.

"Nunca va a ser al 100 por ciento porque siempre va a haber algo que no está del cuadro básico, que cayó en desabasto y si está en desabasto y no lo podemos tener, crea un problema al derechohabiente, pero buscamos la manera de resolverlo y eso hace que no tengamos una satisfacción al 100 por ciento porque es difícil", señaló.

Explicó que en el área de farmacia siempre se está al pendiente de que no falte el recurso para que los pacientes estén controlados ante las enfermedades crónico degenerativas.