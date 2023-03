Esfuma inflación el salario mínimo

Señaló que el alza en el salario no significó mucho, ya que ese incremento se ha ido en el aumento de los productos de la canasta básica y más.

"Mis ventas han bajado, porque las amas de casa, pues, buscan primero comprar la comida, la leche para los hijos, que el médico, que llevar a los niños a la escuela, todo eso; las inscripciones, todo eso es prioridad y luego ya la belleza", dijo.

Las familias se han tenido que adecuar ante el alza que ha estado afectando en todos los rubros, por lo que genera una cadena inflacionaria que afecta a otros sectores.

"Sí me compran, pero menos; ya no es comprar dos o tres productos, ya es uno a la quince a o al mes, porque no hay dinero", dijo.

Actualmente, las familias viven momentos de crisis, porque no hay dinero que alcance para sobrellevar la carestía.