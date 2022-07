Con pancartas de "No más muertes", "No más intimidación", "Todos somos Antonio", "No se mata la verdad, matando periodistas", y otras se hicieron las demandas justo frente a la Presidencia Municipal.

En representación del luto la mayoría acudió con vestimenta negra.

"Esto es algo en lo que todos debemos unirnos, merecemos un ambiente de trabajo correcto para informar a la ciudadanía, el compañero Antonio fue asesinado y la violencia todos lo días crece, aquí en Reynosa muchos han sido víctimas, desde hostigamiento, agresiones físicas, verbales, queremos tranquilidad", se expresó.

Hacen fuerte llamado

El llamado también fue a la actuación de los mecanismos de defensa y organismos de derechos humanos.

Los comunicadores quienes no representaban ningún organismo u organización, se sumaron al dolor que embarga a la familia De La Cruz, con la esperanza de que este hecho no se replique en ninguna parte del país.

Al usarse la plaza principal como parte de la protesta, frente al letrero de identidad a Reynosa, los periodistas levantaron la voz y gritaron "Todos somos Toño" y "Justicia para Toño", al mismo tiempo que se levantaban pancartas con las consignas "Todos somos Toño" y "Soy periodista, soy Toño".

También se guardó un minuto de silencio.

Esta es la segunda vez que se manifiestan periodistas en Reynosa en demanda de mayores garantías de seguridad.