Advierten accidentes por fuegos artificiales

Por: Nubia Rivera Juárez

Diciembre 14, 2024 -

El Mañana / Staff.- Llaman a los padres y madres de familia a prevenir los accidentes con el uso de fuegos artificiales, que son muy comunes en estas fechas.

En Navidad y Fin de Año aumenta el uso de pirotecnia y, con ello, los riesgos de lesiones.

"Es una costumbre que se debe evitar en especial, y bajo ninguna circunstancia los niños y niñas deben detonar este tipo de fuegos" Antonio Torres Morales Jefe de Prestaciones Médicas del IMSS estatal

Antonio Torres Morales, titular de la jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS Tamaulipas, comentó que las quemaduras ocurren con mayor frecuencia en las manos, los ojos, la cabeza, cara y orejas, provocando ceguera, quemaduras de primer, segundo y tercer grado y cicatrices permanentes.

"Es una costumbre que se debe evitar, en especial y bajo ninguna circunstancia los niños y niñas deben detonar este tipo de fuegos artificiales", dijo.

Señaló que las familias deben estar atentos a la caída de residuos hacia los tanques de gas o terrenos baldíos, para evitar un incendio; incluso, el estar en contacto con pirotecnia pone en peligro a quien la manipula.

"Las quemaduras menores o leves, por lo general, no presentan riesgos, sin embargo, las de segundo o tercer grado pueden provocar lesiones y problemas emocionales y físicos".

En caso de sufrir alguna quemadura de segundo o tercer grado, no se debe retirar nada que haya quedado adherido a la parte quemada, no aplicar a la lesión lociones, ungüentos y no romper las ampollas, esto para evitar infecciones, además de no retirar la piel desprendida y se debe de acudir de inmediato a atención medica o a las áreas de urgencias.





QUEMADURAS MÁS COMUNES

* En las manos

* Los ojos

* La cabeza

* La cara

* Las orejas