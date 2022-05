Impuestos por publicidad en ¡las ventanas!

"Varios de nuestros socios nos han expresado esta problemática, que los han estado notificando por tener un anuncio en sus cristales, que deben pagar, lo cual no está contemplado en la ley de ingresos, y por lo tanto es un asunto que por supuesto estamos revisando", explicó Roberto Cruz Hernández, presidente del gremio.

Indicó que los cobros por anuncio dentro de los negocios van contra la ley, y que solo podrían aplicar cuando se promocione alguna actividad distinta o cuando se invada la vía pública. "No sabemos porqué quieran aplicar esta medida cuando no tiene fundamentos, ni siquiera en la ley de ingreso de la ciudad, ya que ahí se especifica que los cobros aplicarán solo cuando se invada la vía pública, lo cuál no están realizando", agregó.

LA LEY DICE...

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2022 que fue publicada en el periódico oficial del estado, todos los anuncios que estén ubicados en el negocio del contribuyente, dedicados a promocionar o anunciar al propio negocio, quedan exentos de cuota.

Lo anterior se marca a través del articulo 36 de la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles.

"No estarán obligados al pago de este derecho, por los anuncios ubicados en el establecimiento del contribuyente, destinados estrictamente a promocionar o anunciar el pago del propio negocio, siempre y cuando no ocupen un espacio en la vía publica, cuando así sea, causarán derechos por la parte que se invada".

Contrario a los panorámicos, labores de perifoneo y volantes.

La Canaco representa en Reynosa uno de los gremios más importantes para la economía, al ser la voz de propietarios de tiendas de ropa, zapatos, novedades, mercados, joyerías, restaurantes, industrias de bienes y servicios.

EMBESTIDA TRIBUTARIA CONTRA LOS COMERCIOS

- Documento que les fue entregado a los comerciantes en los últimos días, con la advertencia de que se requiere un permiso para promocionarse, aún y cuando el anuncio o cartel se coloque dentro del local.

