Por: Nubia Rivera

Noviembre 22, 2024 -

Pese a la inseguridad que se vive en el país, sobre todo en la frontera, Antonio salió de Honduras con la meta de llegar a Estados Unidos de forma legal y obtener un empleo; vivió toda una odisea al cruzar todo el país caminando.

Salió de su aldea -de El Regadero- el pasado 6 de septiembre; primero trató de hacerlo por autobús, pero se dio cuenta de que los extorsionaban, por lo que decidió rodear y hacer su viaje caminando. Llegó a Reynosa el 7 de noviembre.

"Por mi viejita (abuelita) ella necesita una operación de mucho dinero. Yo realmente tenía dos empleos allá donde vivía, no vivía tan mal, pero el problema es que la operación necesito mucho dinero; entonces, yo tuve que venir para acá arriesgando la vida, porque aquí hay riesgos. Ella tiene sombra en el corazón y tiene cataratas, tiene un montón de cosas que necesitan operaciones; realmente tuve que arriesgar, realmente no era mi intención venir hasta acá, pero las circunstancias me hicieron llegar", dijo.

Explicó que en su país trabajaba limpiando la maleza, al día ganaba 500 lempiras y en las noche era guardia, por lo que ganaba muy poco.

"Mucho menos, porque realmente el peso de aquí vale más, vale mucho más, casi la mitad del dinero que tenía allá; sería aquí, por lo menos, 900 mexicanos", recalcó.

Caminó desde la entrada de México hasta Reynosa, incluso tuvo que rodear para evitar los peligros.

"Yo llegué solo, así caminando desde la entrada de México; me tomé unos días en llegar desde la entrada de Guatemala hasta aquí sólo caminando", recalcó. Explicó que en Chiapas lo detuvo Migración, pidió un permiso pero se lo negaron, le explicaron que si lo volvían a encontrar lo regresarían, por eso se aventuró a caminar.

Con la mirada puesta en el futuro, expresó su esperanza de llegar a Estados Unidos. Antonio busca hacer las cosas bien y entrar al país vecino de forma legal.

"Sí está muy difícil la situación, pero como dice el Presidente, si uno hace las cosas legal y defiende su caso contra una corte de Migración, puede realmente poder quedarse allá, porque clarito lo dice él; él no quiere los migrantes, si uno puede defender su caso podría quedarse en Estados Unidos trabajando con una visa de trabajo. Primero pide un asilo, después puede solicitar una visa de trabajo y poder quedarse trabajando", recalcó.

DE DÍA LIMPIABA Y DE NOCHE GUARDIA

Así combinaba su actividad Antonio en su natal Honduras

El 6 de septiembre salió de su aldea, intentó viajar en autobús pero decidió evitar extorsiones

A Reynosa llegó el pasado 7 de noviembre, con la idea de cruzar a lado americano