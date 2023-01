Prevén empresas haya hiperinflación

Los dos movimientos dispuestos por el gobierno federal traerán consigo aparejadas consecuencias negativas y aumentos en artículos diversos, incluidos los comestibles". Francisco Tenorio Rivera, síndico del contribuyente

Clima de preocupación y temor surge entre industriales de Reynosa ante el riesgo de que se registre una hiperinflación y cierre de negocios en 2023 por incremento en número de días de vacaciones a trabajadores y el ajuste autorizado del 20% a los salarios mínimos.

"Aunado a esas consecuencias que pudieran llegar a enfrentarse, se agrega otra posibilidad más, sino también la pérdida de fuentes de empleos con la emigración de industrias maquiladora, pues estos tienen su principal gasto en salarios", dijo Francisco Tenorio Rivera, síndico del Contribuyente ante Canacintra Reynosa.

"Además de que no podrán tan fácilmente aumentar los precios de sus productos como lo haría la industria nacional para equilibrar sus finanzas, pues sus clientes no son del territorio mexicano y los precios en otras naciones no se rigen por la economía local".

Al referirse a la modificación y aprobación de 12 días de vacaciones y el incremento salarial a los mínimos, indicó que eso eleva considerablemente los presupuestos de costos y gastos de las empresas para el 2023 y los años subsecuentes, pues estos incrementos no los generó la inflación anual, sino una pretensión del gobierno por mejorar un nivel de vida de los trabajadores, cosa que no será posible porque generarán aumentos en artículos diversos, incluidos los comestibles, con lo que empezará otra vez un círculo vicioso.

"Los ajustes en ese sentido debieron ser más graduales y no tan agresivos. Si bien es cierto que el poder adquisitivo de los trabajadores estaba deteriorado, también es cierto que este hecho corresponde a más de 40 años de rezago y es incongruente que en menos de cuatro años se pretenda recuperar los bolsillos de los propios empleados.

"Todo ello afectará la estructura de negocios e industrias (pequeños y grandes); en el caso de grandes industriales aumentarán productos, y en caso de comercios provocará muchos cierres en este último rubro", advirtió Tenorio Rivera.