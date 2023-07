Revive calor a hieleras

El Mañana / Staff.- Desde hace siete meses no tenían ventas y ya habían comenzado los recortes del personal, pero el calor que ha generado caos, con alta demanda de servicio eléctrico y apagones, fue la salvación para las plantas que producen hielo, el calor las revivió.

Don Salvador, quien pidió omitir sus generales, responsable de mantenimiento de una planta de hielo local, comentó que en la ciudad quedan solamente tres plantas de este tipo, poco a poco han ido cerrando.

"Quedan tres plantas; antes era la Sarita y otra. Las originales, la Hielera del Norte, esa es la original, ya está cerrada; Industrias del Norte, también está cerrada, la que estaba por la Coliseo", recuerda.

YA NO SALÍA NI PARA LA LUZ

Señaló que tenían meses que no tenían trabajo, ya quedaban solo cinco empleados de ocho que había anteriormente, y ya se tenía planeado cerrar las puertas del negocio.

"Apenas ahorita en la mañana comenzamos a sacar el hielo, duró como siete meses parado, ya no vendíamos, ya no salía ni para los empleados, no vendíamos nosotros, no salía para la luz y es industrial", recalcó.

Para la planta de hielo el calor fue la salvación, porque ahora necesitan de personal para atender la demanda del producto.