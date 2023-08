Rechaza Fecanaco intervención en conflicto de la Cámara local

El Mañana / Staff.- La Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas no está interviniendo en el caso de Canaco Reynosa, ya que es un tema autónomo que tiene que resolver el consejo.

Christian Eduardo Pérez Cosío, asesor legal de FECANACO y secretario técnico comentó a El Mañana que lo único que están recomendando es que a la ex presidenta, Cecilia Bueno, se le dé su derecho de audiencia y defensa.

Señaló que no hay una relación entre que la puedan quitar y las acusaciones internas que se puedan estar haciendo por una supuesta malversación de fondos, o una mala relación con el personal o denuncias, ya que obedece a una facultad directa del consejo directivo.

"Si el consejo no está contento con quien está al mando, es su libre facultad de poderlo remover, no tiene que ver un detonante para esto, si los consejeros de la cámara de comercio no están contentos en el actuar de la presidenta pueden removerla, es su facultad, es su derecho, todo lo que ha sucedido después es paralelo", dijo.

Si hay denuncias que se pusieron por amenazas que presentó Cecilia Bueno, es muestras que no hay armonía al interior de la cámara y es una causal más para que el consejo pueda sesionar y decir no podemos trabajar con esta presidenta, expresó el asesor legal de Fecanaco.

LAS CANACOS LE DAN AVAL A LA FECANACO

Explicó que la Fecanaco no está registrada en la secretaría de Economía, porque las 12 cámaras de comercio son las que están registradas, las cuales se unen y conforman Fecanaco con estatutos registrados y con validez; hay 18 Fecanacos en el país, en Tamaulipas existe desde hace casi 50 años.

"Tiene sus datos mal porque la realidad es que no debe estar registrada ante la secretaría de economía, las cámaras le dan la personalidad y á su vez se conforma la Fecanaco y la Confederación Nacional, es la que al final de cuentas lleva la regulación de esto, es un organismo perfectamente legal y constituido que funciona en 18 estados de la república mexicana y es el organismo que en Tamaulipas presenta a las cámaras de comercio", recalcó.

Señaló que es muy lamentable querer hacerle daño a la propia institución, cuando lo único que está haciendo es tratar de sacar un proceso.

"Tan es así que se le está dando su derecho a audiencia, su derecho de defensa, creemos que no es necesario hacer daño y te reitero que el consejo directivo tiene plena facultades que si no está contenta con su presidenta, llevar una buena relación armónica, si no es una buena administradora y dispuso del presupuesto del año en unos pocos meses y puso en riesgo la viabilidad financiera de la cámara, eso era motivo suficiente para que ellos puedan decir ya no la queremos de presidenta, no tiene que haber denuncia, ni comprobar acusaciones", finalizó.