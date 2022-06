Falló sabotaje electoral

Los ciudadanos sí fueron a votar, pero sus votos no contaron en los resultados, al ser nulos, por intención o accidente.

La jornada del 5 de junio concluyó con cuatro urnas robadas entre las 16:00 y 18:00 horas, que de acuerdo a testigos se cometieron por hombres con el rostro cubierto, y algunos de ellos armados.

Por ello, César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del distrito 02 del INE declaró al respecto:

"Ya se levantó una denuncia en la fiscalía, al ser un delito electoral, no podemos permitir que estas situaciones de violencia continúen, le pedimos a la ciudadanía que denuncie y apoye, si tiene fotos, videos o alguna prueba que pueda indicar algún delito electoral".

Agregó que al percatarse de los hechos se solicitó el apoyo de elementos de seguridad, entre ellos la policía estatal.

"Desafortunadamente al ocurrir estos hurtos en las casillas se vuelve imposible conocer cuáles eran las intenciones del voto de la ciudadanía, porque hubo ciudadanos que de manera responsable fueron a votar y ahora ya no hay registro, es algo que no puede volver a pasar, en lo que no tendremos tolerancia", sentenció el funcionario electoral.

Además de laS cuatro urnas robadas, el distrito 09 del INE en Reynosa reportó incidencias en al menos 9 urnas, provenientes de tres casillas.

Esto debido a que ciudadanos ajenos a las casillas, colocaron candados en las puertas y portones para evitar el ingreso de la ciudadania.

Aunado a ello, en redes sociales se evidenció la colocación de poncha llantas en los alrededores de la colonia Balcones de Alcalá.

INVALIDAN VOTOS

Casi seis mil votos de reynosenses que acudieron a las urnas el pasado domingo se han considerado "nulos", de acuerdo a los consejos distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).

Se trata de cinco mil 855 personas que acudieron entre las 08:00 y 18:00 horas a votar para renovar la gubernatura, pero que por diversas cuestiones decidieron invalidar su sufragio.

Aunque también podría tratarse de errores en la votación, al elegir dos casillas o más que no iban en alianza, así como al no expresar de manera clara su intención.

De acuerdo a los conteos preliminares, el distrito 04 recibió mil 274 sufragios inválidos, el 05 mil 742, el 06 dos mil 121 y el 07 un total de 718.

LO QUE HABÍA

Aunque tomarle foto a la boleta podría ser parte de un delito electoral, al violar el principio de "voto libre y secreto", a través de las redes sociales y grupos de compra venta, se evidenciaron diversos votos nulo.

Por ejemplo escritos con palabras altisonantes sobre los recuadros de los candidatos que rebasaban las lineas permitidas, tachones en toda la boleta, dibujos, frases y abreviaciones que no definían la intención del voto.

Los votos nulos forman parte de la última casilla en los resultados preliminares que comenzaron a surgir dos horas después de la elección estatal.

PARA CONSULTA

Los ciudadanos pueden consultarlos afuera de los distritos 04, 05, 06 y 07 que alberga Reynosa, además de las plataformas de EL MAÑANA, al ser un medio autorizado por el Ietam para la difusión de los resultados preliminares.

La cantidad de votos nulos que se reporta hasta el momento ha superado ya los obtenidos en el proceso electoral del 2021 cuando se renovaron las alcaldías y diputaciones locales.

En aquel proceso el Instituto Electoral de Tamaulipas contabilizó 5 mil 735 inválidos, es decir 120 más en este 2022.

Por las anomalías y robo de urnas ocurridas en la elección de Reynosa, el INE presentó denuncias ante la fiscalía de delitos electorales.