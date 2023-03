Calibra la exProfeco aparatos medidores

"La invitación es para que no se hagan acreedores a una multa, que no sabía, que no me avisaron, todos los días les estamos avisando que vengan y se pongan al corriente" Miguel Manzur Nader, funcionario federal

El Mañana / Staff.- Autoridades de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco, antes Profeco) llaman a los negocios —desde gasolineras, tortillerías, gaseras, supermercados y a empresas que tengan métodos de medición—, a que cumplan con la calibración antes del 31 de marzo.

Miguel Manzur Nader, director de la dependencia, comentó a El Mañana que se está por arriba de la media nacional, "un buen promedio" y se han realizado mil 800 calibraciones en toda la zona nororiente.

La meta eran mil 500, pero se ha detectado que hay un 30 a 35 por ciento de los prestadores de servicio de cualquier giro no han cumplido con este requerimiento que se tienen detectados en un censo.

"Invitar a todos aquellos que tengan métodos de calibración llámese básculas de alto y largo alcance, que vengan hacer sus verificaciones el 31 de marzo acaba el primer trimestre y hemos notado que hay prestadores que no han venido a cumplir con esa obligación que tienen con el gobierno", dijo.

EN ABRIL

Señaló que trabajan para que el ciudadano tenga la garantía al ver el sello amarillo sepa que el negocio sea verificado y calibrado por la dependencia federal.

"A partir del primero de abril estaremos realizando operativos permanentes en aquellos negocios que detectemos que no hicieron su calibración y estaremos yendo hacer suspensiones cosa que queremos evitar es por eso el llamado, la invitación a que se acerquen", recalcó.

Los negocios pueden acudir a la Odeco de 8:00 a 6:00 de la tarde para que realicen sus calibraciones y evitar multas.

"La invitación es para que no se hagan acreedores a una multa, que no sabía, que no me avisaron, todos los días les estamos avisando que vengan y se pongan al corriente", dijo.

Manzur Nader explicó que es necesario que los negocios cumplan y estén dentro de los parámetros que la ley marca.