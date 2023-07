Explotan contra plantel

Madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 44, de la colonia La Presa, exigen intervención de autoridades educativas para que se realice una graduación para sus hijos y que se entreguen cuentas claras del manejo de los recursos. Su reclamo lo llevaron hasta el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede).

Señalaron que la actual es "generación pandemia", con dos años encerrados, con clases en línea y que apenas acaban de regresar a las actividades y ahora se quedan sin su ceremonia de graduación, "Con el pretexto de las altas temperaturas".

"Que por el calor se cancelaron todos los eventos al aire libre; propusimos rentar un casino y entre todos los padres cooperarnos. Habíamos quedado que se iba hacer una valla y que les aplaudieran al menos y llevarles un detalle, porque ni siquiera nos dieron permiso", dijo.

Y argumentó: "Fueron una generación diferente, dos años encerrados, no tuvieron graduación de primaria y queremos que tengan su graduación de secundaria; ahora salió que se fue la luz y que no iba a haber clases; estamos indignados porque no les estamos pidiendo nada, queremos una respuesta", dijo la señora Rosy Díaz, una de las madres de familia.

Ahora se quedan sin su ceremonia de graduación.

SIN DIRECTOR AQUÍ

Señalaron que el actual director del plantel, Alfonso Wong, se encuentra en Ciudad Victoria en un puesto y la subdirectora es la que dice estar a cargo, pero no dan cuentas de nada, ni qué se hacen de las cuotas escolares de cada inscripción, que es de 2 mil 500 pesos por cada alumno.

"En los tres años no nos dieron cuentas de nada, no hubo juntas, que para qué, si como quiera las boletas como quiera las miran", expresó otra madre de familia.

El grupo de madres de familia y algunos estudiantes acudieron al Centro Regional de Desarrollo Educativo para pedir el apoyo de las autoridades para solicitar que les permitan hacer una graduación sencilla, aunque sea que reciban sus papeles y se dé el último pase de lista.

¿Y el dinero?