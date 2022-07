´Ya no hay alcalde´: Exige PAN al Cabildo terna para destituir a Makito

En conferencia de prensa, el presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, acompañado de los diputados Daynia Aguilar y Raúl Luévano y la regidora Denisse Ahumada Martínez, hizo un llamado a los regidores y síndicos del Ayuntamiento de Reynosa, de Morena y el resto de los partidos políticos, a no dejarse amedrentar y llevar el procedimiento como lo establece la ley.

"Le exigimos al Cabildo que si se siente amenazado, amedrentado, que lo hagan, ellos no fueron puestos por un alcalde, ya no hay alcalde, hoy no hay alcalde, que se sientan seguros", manifestó.

Y enfatizó:

"Yo les pido que no tengan miedo, que denuncien y no sean cómplices, Reynosa no merece estar en el abandono, por ahí Carlos Peña Ortiz decreta que 2022 es el Año del Agua, mejor que declare el Año de la Obra Pública, de la Pavimentación, de Resolver las fugas y caídos de aguas, del alumbrado público, de tantas necesidades que demandan los ciudadanos y dejen de estar jugando al presidente municipal".

El líder estatal panista recordó que un juez de control dictó la suspensión de los derechos políticos de Peña Ortiz, por lo que no puede continuar en ese cargo, ni podrá votar ni ser votado en los próximos procesos electorales, según versa la carpeta CP/0017/2021 que se abrió en contra del alcalde por manejo de recursos de procedencia ilícita por la compra de un terreno de mil 500 hectáreas en el municipio de Cruillas por un valor catastral de 15 millones, cuando no percibía ingresos.

"Queda claro que (Reynosa) no tiene alcalde, no hay porque ha perdido sus derechos, pero tampoco lo tuvo cuando tenía derechos, no hizo nada en su momento, se la pasó en eventos. Necesita atención Reynosa", insistió.

EL PROCEDIMIENTO

Según el curso legal, el Ayuntamiento de Reynosa debe presentar una terna al Congreso para que en un plazo de 30 días desde que se reciba el documento los diputados elijan, con el respaldo de las dos terceras partes del Plano, a quien será el substituto de Peña Ortiz. De no ser así, el Congreso tiene las manos amarradas para tumbarlo del cargo.

El Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en su artículo 38, fracción 10, establece que los miembros del Ayuntamiento serán removidos de su cargo cuando se haya girado en su contra un auto de formal prisión o estar sujeto a un juicio político.

Una vez se presente el documento con la terna, se deberá exponer en el Pleno las causas de la remoción del presidente, con la participación de los funcionarios interesados en la destitución del mismo.

En la rueda de prensa, el dirigente estatal del PAN, conocido como ´El Cachorro´, señaló que en la actual administración municipal de Peña Ortiz hay funcionarios que llevan ocho años en el mismo cargo público, lo que denominó como un ´clan´ que no ha dado resultados positivos a la sociedad de Reynosa.

Entre ellos destacan Esmeralda Chimal Navarrete, como Secretaria de Finanzas y Tesorería, Eduardo López Arias, como Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, la secretaria de Servicios Administrativos Zulema del Carmen Báez y el secretario del Ayuntamiento, José Luis Sánchez Márquez, entre otros.

EXCESOS Y MENTIRAS

Sobre el exhorto con la petición al Ayuntamiento de Reynosa de atender la solicitud de una terna de integrantes para ser evaluados y avalar como presidente municipal sustituto, el líder albiazul consideró que se han cometido excesos, mentiras, inconsistencias y burlas al politizar un proceso penal que Peña Ortiz enfrenta desde el 2021 y que fue iniciado por un militante de Morena.

"Esto no es un asunto de persecuciones políticas, no es asunto del gobernador ni del estado, es algo que inició hace un año y fue por un militante de Morena, ya déjense de engaños y mentiras", advirtió.

Cantú Galván aseguró a pregunta expresa de EL MAÑANA que no es la vía política de solución decretar la desaparición de poderes en Reynosa, pero en caso de omisiones y desacato del Cabildo en torno a sus responsables, sería factible ese escenario.

Por lo que reiteró la conveniencia de elegirse un presidente municipal en Reynosa que se ponga a trabajar y resolver los grandes rezagos.