Piden comerciantes no realizar compras de pánico de huevo

Para evitar incrementos en el precio del huevo, se pide a los ciudadanos no hacer compras de pánico porque eso además generaría escasez.

Santiago González, vocero de la Central de Abastos en esta ciudad, dijo que derivado de la gripe aviar se espera que la próxima semana se registre un alza en el precio del huevo, pero desde esta semana se vende en casi 100 pesos la tapa con 30 piezas.

En tanto, en los centros comerciales, dependiendo la marca, se puede encontrar la tapa de huevo, también de 30 piezas, en 95.90 pesos, 85.90, y 76.90.

Locatarios de la Central de Abastos confían en que no aumente el costo del producto derivado que no se importa huevo de Estados Unidos, porque es más caro del otro lado y en México no hay aviso de enfermedad en las aves, comentó González.