Esfuman amparos los restauranteros

Primero se nos dijo que invirtiéramos en espacios de terrazas, que en algunos casos representa la mayoría de infraestructura de un lugar, pero ahora las autoridades dicen que no, que al aire libre tampoco”. Pablo Reyna Quiroga, Canirac Tamaulipas

Aún y con las nuevas restricciones en materia del consumo de tabaco, que eliminan casi en su totalidad las áreas de fumadores dentro de los restaurantes, hasta el momento ningún empresario o cadena de alimentos en Tamaulipas ha contemplado un amparo, indicó el vicepresidente nacional de afiliaciones de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Pablo Reyna Quiroga destacó que las afectaciones que se prevén en materia económica oscilan entre un 2 y 3 por ciento, ya que la mayoría de socios no cuenta con espacios destinados para el consumo de tabaco.

“Realmente no tenemos conocimiento de algún restaurante de Tamaulipas que vaya a ser parte de los amparos que se promueven a nivel federal, esto no quiere decir que no tendremos afectaciones, claro que sí las habrá, pero será en un porcentaje como del 2 o 3 por ciento, ya que en el gremio son pocos los restaurantes bares que están afiliados”, precisó.

Indicó que en Tamaulipas la Canirac cuenta con alrededor de 10 mil socios, de los cuales el 90 por ciento está dentro de la categoría de no fumadores, al ser cafeterías, de servicios de snack, comida rápida, taquerías, marisquerías, entre otros.

En contraste al 10 por ciento que trabaja como restaurante bar, donde sí se regula el consumo de tabaco.

LE INVIRTIERON

“La principal molestia de los socios es que la gran mayoría de restaurantes bares hicieron inversión para adaptar espacios en zonas, como terrazas, donde se permitiera el consumo de alimentos, tabaco y alcohol al aire libre.

Pero ahora la ley nos dice que ni siquiera ahí se puede fumar, entonces, ¿a dónde los envías? si dicen que a 10 metros del restaurante es como si ya no estuvieran ahí, aparte no podemos servirles comida o alguna bebida porque está prohibido”, dijo.

Por ello reconoció que los bares serán los más perjudicados.

La Canirac en Reynosa ha compartido los posicionamientos de rechazo hacia las modificaciones a la Ley General del Consumo de Tabaco, que impiden también la exhibición de productos en las tiendas, al considerar que se impide el derecho del ciudadano de consumir de manera libre.

Aunque en Tamaulipas no hay por el momento restaurantes con intención de ampararse, el gremio respalda cualquier intención.

“Sabemos que en otros estados como Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México sí habrá amparos, sobre todo por esta molestia de que cambiaron las reglas, primero se nos dijo que invirtiéramos en espacios de terrazas que en algunos casos representa la mayoría de infraestructura de un lugar, pero ahora las autoridades dicen que no, que al aire libre tampoco, estaremos atentos si aquí en el estado de Tamaulipas llegará a existir algo verdaderamente grave”, concluyó Reyna Quiroga.

Las nuevas disposiciones en el consumo y promoción del tabaco aplicarán a partir del 16 de este mes, según el decreto federal.