´´Mi trabajo y experiencia al servicio Tamaulipas´´

Mario Alberto López Hernández es presidente municipal de Matamoros en un segundo periodo que, según afirman los matamorenses, calificaron y sometieron bajo escrutinio el desempeño y resultados de su administración.

Lo que se reflejó en su reelección en 2021 con una de las 10 votaciones más altas a nivel nacional. Hoy separado del cargo por licencia, aspira ahora a obtener la nominación de ser candidato y senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas y sintetiza su propuesta sin ambages: "Mi interés es poner mi experiencia y trabajo para servir a Tamaulipas".

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, el político matamorense habla y delinea parte de su trayectoria, motivaciones, desafíos con el gobierno estatal pasado, que buscó arrinconarlo, violentando la soberanía municipal.

Popularmente conocido como "La Borrega" por su enrizado cabello pulcramente color negro sin asomo de canas –pese a sus 59 años- se define como "raza".

EL OFICIO DE LA POLÍTICA

"Mucha gente cree que los políticos adoptan posturas y formas de ser, por ejemplo, cuando llegas a un café y pasas y nadie te saluda o voltea a ver; es como si te mentaran la madre, pero en mi caso soy saludado, me abordan, me siento a la mesa con ellos en invitación, y así soy y he sido siempre.

Provengo de una familia que en el pasado ha gobernado Matamoros; mi bisabuelo fue alcalde, un tío mío también fue presidente municipal", presume a manera de remarcar el linaje político.

Sirvió durante muchos años en actividades públicas, como la Junta de Aguas de Matamoros, DIF municipal, pero también en el magisterio, una de sus pasiones formada en su juventud, en donde evoca anécdotas interesantes, como aquella en que postularon al doctor Héctor López González y vencieron al candidato de Joaquín Hernández Galicia "La Quina", todopoderoso líder sindical de los petroleros.

LLEGADA A MORENA

En ese entonces fueron sus primeros roces con la "grilla" y la política, que asegura, lo asomó a un nuevo futuro, tras ser catedrático desde 1988 hasta mediados de la década pasada en el Instituto Tecnológico.

Su llegada a Movimiento de Regeneración Nacional se da como en otros más, proveniente de una gastada militancia en el Partido Revolucionario Institucional a donde participó junto a su amigo Baltasar Hinojosa Ochoa y tras participar en muchos proyectos de gobiernos municipales, proscribió su adhesión partidista.

Las oportunidades se fueron estrechando, al grado de no encontrar más espacio y se dio su salida a principios del 2017 renunciando y dándose de alta en Morena.

Emprendió un trabajo de posicionamiento y relaciones públicas que le valieron la nominación de candidato a la alcaldía en 2018 y repetir con una relección en 2021, en donde obtuvo una votación de las más altas a nivel nacional, en Tamaulipas la más nutrida, con 130 mil votos.

"La Borrega" Mario López asegura que Tamaulipas cuenta con un gran potencial de desarrollo que, de la mano ahora de Américo Villarreal Anaya como Gobernador, se habrá de potenciar.

SUMAR TRABAJO Y CAPACIDAD

Destacó el reciente anuncio del Plan de Apoyo para la Región Fronteriza, en donde la frontera cuenta con muchos proyectos que permitirán avanza a un mejor nivel de oportunidad a partir de la coordinación y trabajo.

"Eso es precisamente lo que yo propongo como aspirante al Senado, ser un elemento de coordinación y trabajo con todos los sectores productivos y sociales de cada una de las regiones de nuestro estado.

Cada una de esas regiones tiene sus propias características, agenda y compleja necesidad; en ese tenemos que enfocarnos y tener la capacidad de conjuntar la inversión privada y pública, en aras de engrandecer nuestro estado; a eso deseo ir al Senado de la República, a poner todo mi esfuerzo, compromiso y trabajo con experiencia como ha sido en los últimos 35 años".

El político matamorense expresa estar animado y motivado con el respaldo de su familia y amigos que avalan su proyecto político, delineado con el principio de contribuir con iniciativa y sumar los liderazgos de Andrés Manuel López Obrador y Américo Villarreal Anaya.