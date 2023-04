Anticipa Coparmex recesión económica

RECESIÓN

Y por otro lado, también está el mensaje de la economía, donde se prevé que viene una recesión económica y esto se ve con el movimiento de la moneda.

"Viene una recesión para todos, porque es lo que ha estado sucediendo con los movimientos internacionales. El diagnóstico es que viene una recesión, sin embargo, hemos detectado que no ha impactado tan fuerte conforme a la inflación, pero debemos estar preparados porque la fluctuación existe y debemos estar listos", dijo.

La dirigente de la cámara empresarial señaló que la inflación ha estado estancada, no ha avanzado y con tendencia a la baja, por lo que las estadísticas que se tenían en recesión económica no son fijas.

"No podemos decir que el día de mañana va a suceder, pero sí tenemos que estar preparados; recordemos que en las empresas se hacen análisis de riesgos. Las empresas debemos ya estar preparadas y las que no lo estén tienen que iniciar esta preparación para prever que esto no vaya a impactar en la generación de empleos"

López Hernández señaló que no se debe afectar la generación de empleos, porque eso da estabilidad emocional y económica en los hogares, por lo que se debe tener en cuenta para mantener las fuentes laborales.

Recalcó que la economía local está diversificada y que esto se reflejó en la pandemia, porque a pesar de que otras regiones sufrieron más, a nivel local tuvo ventaja por tener diversidad en las empresas.