A prueba drenes y canales

Por Rubén HernándezEl Mañana / StaffDrenes, canales, laguna La Escondida y el Río Bravo incrementaron notablemente sus niveles de agua tras las torrenciales lluvias que azotaron ayer a Reynosa.En el caso del dren Reynosa, pudo apreciarse que poco faltó para que sus aguas desbordaran como en otras ocasiones e inundaran algunos sectores cercanos de colonias como la Del Valle y Ribereña.La corriente arrastró diversos tipos de basura, destacando la plástica mismas que fueron a parar al canal Anzaldúas, donde desembocan las contaminadas aguas del referido dren.En la laguna La Escondida también aumentó el nivel de sus aguas e igualmente en el propio Anzaldúas así como en el Guillermo Rodhe.La presencia de deshechos sólidos en esos lugares, vuelve a confirmar que los cuerpos de agua de la ciudad siguen siendo utilizados por personas irresponsables como basureros, hecho que viene a incrementar la contaminación en ellos, sin que autoridad alguna haya logrado reducir el problema.De acuerdo al pronóstico del tiempo, mañana martes existe un 52% de posibilidades de Lluvia, en tanto que ayer lunes, fue de 86%.FUENTE DE DIANAUna vez más se inundó la calle Fuente de Diana en la colonia Las Fuentes a consecuencia de las torrenciales lluvias que se registraron ayer lunes en Reynosa.Vehículos que se quedaron varados a mitad de la laguna en que quedó convertida la arteria, fueron remolcados con ayuda de grúas.Automovilistas, al ver que algunos automotores ya no pudieron continuar su camino por la gran cantidad de agua que había en la mencionada arteria, prefirieron buscar otras opciones para continuar su camino.La Fuente de Diana, es una de las tantas calles que se ven inundadas cuando se registran fuertes y prolongadas precipitaciones pluviales.Las aguas van a parar a un sistema de drenaje pluvial que en esta ocasión volvió a funcionar por lo que la presencia del líquido se mantuvo solamente por espacio de varias horas.Aún cuando bajó el nivel del agua, de todas formas y para evitar cualquier cosa, hubo muchos conductores que prefirieron circular por otras arterias del sector para llegar a sus destinos.Algunos otros se atrevieron a cruzar la fuerte corriente, provocando desperfectos en sus unidades por lo que ya no pudieron continuar su camino.REPORTE OFICIALDe acuerdo con informes dados a conocer por la dirección de Protección Civil y Bomberos, las lluvias no provocaron inundación en colonias de Reynosa.Unicamente se originaron encharcamientos en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en las llamadas zonas bajas.Cinco vehículos fueron remolcados por grúas a sitios seguros, luego de que ya no pudrieron continuar su camino porque presentaron fallas al circular por el agua, según dieron a conocer funcionarios de la dependencia local.Los hechos se suscitaron en diferentes sectores de la ciudad.En esta ocasión, insistieron, no se presentaron inundaciones pese a que las lluvias fueron fuertes.A consecuencia de las precipitaciones pluviales, no hubo situaciones que lamentar.Mañana martes también están pronosticadas lluvias aunque en menor porcentaje en relación a las registradas hoy lunes.Posteriormente, disminuirán considerablemente los pronósticos de más lluvias después del martes de la presente semana y volverán los días soleados a medio soleados, por lo que se estima que las charcas que llegaron a formarse en las diversas arterias, pronto desaparecerán por los efectos del sol.HUNDIMIENTOMarcado temor provoca entre familias y automovilistas que tienen su domicilio o circulan por la calle Cerro de Picacho y Volcán de Paricutín en la colonia Almaguer, pues en uno de sus tramos se registró hundimiento del concreto hidráulico por lo que solicitan urgentemente la solución del problema.Ya son varias las ocasiones en que han pedido la intervención de las autoridades competentes, municipio y COMAPA, pero hasta el momento no han encontrado respuesta y en tanto el gran hoyo que se ha formad