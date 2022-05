Desvían firmas y dinero: Sacan a flote irregularidades en primaria

Nancy Lizeth Amezcua Dávila, presidente de la mesa directiva de los padres de familia, dio el informe de los gastos aprobados y señaló que el director hace malos manejos con las firmas de los padres.

Señaló que querían abrir una cuenta bancaria, pero no se pudo y argumentaron padres, que es porque la escuela está ´´quemada´´ con pésimos antecedentes, pero tienen documentos con firmas que nunca se plasmaron.

"Les voy a decir porque no se puede abrir la cuenta porque se ha ido, llevado papeles, en ningún banco podemos abrir una cuenta porque la escuela está bien quemada", dijo una madre de familia.

La presidente de la mesa directiva de los padres dio lectura a los padres de una lista y los afectados argumentaron que no habían firmado en algún momento.

"Anteriormente en las juntas que estuve con ustedes de los salones, nunca les pedí una firma, claro que si se está haciendo mal uso de las firmas", dijo la presidente de la mesa directiva.

Los padres al unísono señalaron que no han firmado ningún documento y señalaron que es un delito.

"Nunca firmen papeles en blanco, nunca lo hagan porque a nosotros se nos entrega un documento para la cuenta el cual viene con firmas de los padres, en ningún momento se nos pidió la forma, documentación del plantel está saliendo, sin autorización de ustedes", recalcó.

Y argumentó: "No se ha abierto la cuenta porque no tenemos un acta constitutiva, aquí fueron montadas las firmas, supuestamente sí lo metió, son firmas que el padre de familia, no está avalando, documentación de padres y de niños están saliendo del plantel", recalcó.

La presidente de la mesa directiva señaló que la escuela ya estaba en lista de espera para entrar a programa de apoyo al intendente, porque el director no permitió la entrada al personal y se quedaron sin ese apoyo.

La mesa directiva de la Escuela Primaria Antonio Rodríguez Cruz presentó su informe de gastos.

...Y les revira el director: ´no me presto a chismes´

"No me voy a prestar a chismes", dijo José Juan Ramírez Ochoa, director de la Escuela Primaria, Antonio Rodríguez Cruz, quien señaló que los padres si firmaron los documentos y fueron informados de la razón.

Explicó que todo el problema es que no quieren respetarlo como director, lo que ha generado las diferencias con la mesa directiva.

El director señaló que los padres firmaron el acuerdo para que la mesa directiva se quedara y que firmas, ni documentos pueden salir del plantel.

"Si firmaron esas firmas son auténticas, fueron informados, las firmas es para validarlos como mesa directiva", dijo.

El director del plantel escolar señaló que no tiene quejas ante el Centro Regional de Desarrollo Educativo.

Los padres le pidieron que no se lavara las manos y que respondiera por el tema de las firmas, que aseguraron no firmaron.

El director de la escuela primaria José Juan Ramírez Ochoa señaló que los padres sí firmaron los documentos.