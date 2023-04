Pagan dinero de más por casarse

Un matrimonio denuncia públicamente que le cobraron de más en la Oficialía del Registro Civil número 4 en Reynosa, y pide vigilar este tipo de conductas.

La pareja señaló que acudieron el pasado 30 de marzo para pedir informes para casarse y le explicó a la persona que la atendió, que su pareja no podía realizar las pláticas prematrimoniales y hacerse los exámenes de sangre, porque trabaja durante todo el día.

"Me dijo que ellos me cobraban mil 800 pesos sin necesidad de asistir a las pláticas y sin presentar los análisis prenupciales; entonces, venimos el 4 de abril y llego a una caja del Registro Civil, dos recepcionistas me dijeron que no me podía casar porque me faltaban unos documentos, le digo a una de ellas que había hablado con tal persona, y esa persona me dijo "te cobro mil 800", total, nos casaron y a la hora que nos habíamos casado y todo, me dicen "sabe que no le entregó el acta hasta que me traiga las pláticas", dijo la ciudadana pidiendo el anonimato para evitar represalias.

Señaló que perdió dinero, un boleto de autobús porque iba a viajar y no le dieron su acta de matrimonio.

Explicó que el trámite de casamiento en las oficialías cuesta mil 038 pesos, pero le cobraron mil 800 pesos para no presentar, pero ya no le quisieron entregar su acta de matrimonio hasta que llevara el documento que faltaba.

Explicó muy molesta que hasta hoy lunes 17 de abril, por fin le entregaron el documento, conllevando gastos innecesarios y tiempo perdido.

"Llegamos y ahorita nos dice la persona encargada que era problema mío pagarlos, de una forma déspota y grosera, y son gastos innecesarios porque engañan la gente", recalcó.

Explicó que se tuvo que realizar los exámenes médicos y la plática prematrimonial, gastando dinero de más e invirtiendo más tiempo.