Arremete primera autoridad contra el actuar de jueces

Fiel a su estilo de copiar poses políticas que alardean y atacan mediante descalificaciones, Carlos Víctor Peña Ortiz se lanzó en contra de los jueces que llevan a cabo recursos de revisión y amparo tramitados por empresas maquiladoras, ante el cobro por adeudos en consumo de agua.

Recientemente, exigió que no hagan "chanchullos" y permitan que el Ayuntamiento de Reynosa, cobre por los derechos de suministro del servicio.

Inicialmente, reconoció que la mayoría de las empresas maquiladoras cumplen con el pago de sus adeudos por consumo de agua, pero hay otras que no.

Actualmente, a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), existen 12 procesos de requerimiento de pago, en el que una sola maquiladora adeuda 80 millones de pesos.

"Me dicen los abogados que no puedo decir los nombres de estas empresas que incurren en el robo del agua, sé que tienen buenos abogados, y pues ahora, los jueces, esperamos que defiendan los intereses de los reynosenses, pues sabemos que los jueces actúan como mejor les acomode, pero aquí esperamos que no hagan "chanchullo", y sea por la ciudad", expresó el alcalde de Reynosa.

Carente de pruebas o casos concretos que respalden sus dichos, simplemente lanzó la descalificación a jueces del sistema judicial, abonando a una campaña mediática que desde hace meses ha criminalizado el desempeño de quienes imparten justicia.

Cabe recordar que el presidente municipal de Reynosa, ha tenido episodios de desencuentros con el sistema judicial y con jueces de distrito, que lo han confrontado en procesos de presunto enriquecimiento ilícito y ordenes de aprehensión que se han librado en su contra, y que ha evadido mediante amparos y un presunto "fuero constitucional", que se atribuye.