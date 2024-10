Proyectan crear laboratorio para medir contaminación del río Bravo

El Mañana / Staff.- Debido que el río Bravo es la principal fuente de agua para uso público urbano y agrícola en la región, ambientalistas consideran necesario contar con sistemas de medición y laboratorios que permitan conocer el nivel de contaminación en este cause natural que abastece a las plantas potabilizadoras.

Integrantes de la asociación "Militia Ambiental", en la ciudad de Reynosa, trabajan con empresarios y comerciantes de la ciudad a fin de captar recursos que permitan crear un fondo para la construcción y equipamiento de un laboratorio de red ambiental.

A través de una alcancía fabricada con materiales reciclados, los representantes de esta emergente asociación buscan, además de captar recursos para las actividades en pro del medio ambiente, concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia de cuidar el planeta y reducir los niveles de contaminación antes de que representen un problema para la salud pública.

¨Precisamente, lo que no se mide no se mejora y no se puede administrar; entonces, es para el desarrollo de un laboratorio específico para cuidar el agua del río Bravo. La ciudad depende del río Bravo, que viene desde las montañas, baja, limpia y pasa por muchas ciudades, y donde es altamente contaminado", comentó Alfredo Cadena Serrano, presidente de "Militia Ambiental" A.C.

Actualmente, alrededor de 120 negocios cuentan con la alcancía ambiental donde los clientes o consumidores podrán hacer su aportación para contribuir a esta importante causa, que permitirá conocer los elementos que contribuyen a la alta contaminación del río, de donde se toma el vital liquido para uso de todas y todos los ciudadanos.

"No es nada más decir que el río está contaminado, se necesita saber en qué está contaminado, cuáles son los parámetros de afectación a la vida humana y, sobre todo, a la biodiversidad", comentó.

A través de El Mañana, los activistas Alfredo Cadena Serrano y Arturo Torres Cardenas, presidente y vicepresidente de Militia Ambiental, hacen un llamado a los empresarios, así como a los representantes de la industria manufacturera, para que hagan su contribución en medida de lo posible para el mantenimiento del río.

