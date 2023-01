Un senador cercano: Oferta de Manuel Muñoz Cano

"Al elector le pido la oportunidad de ser su senador, seré una persona que siempre busque el bienestar, que atienda demandas, que brinde cuentas, que gestione en los momentos de crisis; que mi voto en la legislación sea el que haga la diferencia" Manuel Muñoz Cano, candidato PVEM al Senado

El director general de esta compañía periodística, Hildebrando Deándar Ayala, lo recibió y ambos coincidieron en el importante actuar del fundador de la misma, don Heriberto Deándar Amador, quien en su legado, a través de las décadas, consolida una empresa editorial que se caracteriza por informar de manera veraz, ágil y profesional a la sociedad.

El candidato fue recibido por el director general de Editora DEMAR, Hildebrando Deándar Ayala.

DEMANDAS

En el diálogo, Muñoz Cano abordó diversas necesidades que ha escuchado de la población como candidato al Senado de la República, y dijo que se necesita una figura política que no sólo se dedique a legislar, sino que pueda ser un vínculo de atención entre las múltiples demandas del día a día.

A la mitad del periodo de campañas políticas, el candidato del PVEM refirió que, justo la cercanía y aceptación con la población tamaulipeca, es algo que lo distingue de sus contrincantes, aunado a que desde el primer día de recorridos se ha dedicado a escuchar.

"Al principio de esta campaña muchos nos vieron como el patito feo, pero hemos visto que conforme ha avanzado el tiempo la ciudadanía nos acepta, porque se están dando cuenta que realmente tenemos interés en mejorar las condiciones de Tamaulipas.

La petición es tener en el Senado de la República a alguien que escuche, que pueda ser un vínculo entre las molestias diarias, que legisle con el conocimiento de lo que aqueja", dijo.

PROPUESTAS

En entrevista para el programa "Conversando con", Muñoz Cano refirió que sus propuestas se concentran en la calidad de vida para los tamaulipecos, por ello enfatizó en conseguir mejoras a los servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos, el apoyo social, así como temas ambientales, que puedan promover la defensa y cuidado del agua.

Con respecto a los programas sociales, refirió que la población merece apoyos no condicionados, donde los padrones actuales puedan extenderse más y que éstos se actualicen de manera constante.

Además de que, al momento de entregarlos, exista personal suficiente para que sea de manera personal y que así el beneficiario evite prolongadas filas, movilizaciones o citas tediosas.

MIGRANTES

Tamaulipas es uno de los estados fronterizos con Estados Unidos, y en los últimos años han sido miles los migrantes que han arribado con la intención de cruce, por eso destacó la relevancia para que desde la federación pueda regularse su tránsito, por ejemplo, con programas más ágiles de revisión en coordinación con el gobierno extranjero y, que a su vez, se evite que en ciudades como Reynosa haya conflictos por conseguir alimento, hospedaje o atención médica.

"En estos días de campaña política me he dedicado a escuchar, a percibir el sentir de la población; anteriormente he ocupado cargos en el servicio público, así que soy consciente de la molestia que hay en muchos rubros, sobre todo lo social, lo médico, así que yo seré un senador que recorra el estado de manera permanente, que brinde cuentas, que no se aparezca sólo en campañas".

POSICIÓN

Refirió que actualmente el Partido Verde Ecologista de México ha logrado posicionarse como la tercera fuerza política en Tamaulipas, al tomar en cuenta los resultados de la jornada electoral para gobernador, donde Américo Villarreal Anaya resultó electo.

Pero reconoció que en la cuenta regresiva, para que el 19 de febrero más de dos millones de Tamaulipecos salgan a votar hace falta difusión, ya que la mayoría de ciudadanos desconoce de la jornada.

"Alrededor del 80 por ciento de la población en Tamaulipas desconoce que habrá en este año una elección para renovar al Senado, así que en los días que restan de campaña tenemos el gran reto de darnos a conocer con propuestas, con acciones, que los ciudadanos vean el interés; parte de esta difusión es seguir recorriendo el estado, queremos que los tamaulipecos tomen una decisión correcta en las urnas".

El PVEM ha recibido apoyo de diversos sectores de la población en las últimas semanas, incluyendo, refirió el candidato, de miembros de otras corrientes políticas, exalcaldes, personal de sindicatos, industriales y del sector empresarial.

DEBATE

Muñoz Cano fue el primer candidato que mostró interés porque se genere un debate entre él y sus dos contrincantes: José Ramón Gómez Leal, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT); e Imelda Sanmiguel Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Pero hasta el momento el ejercicio no se ha podido plasmar con una fecha, situación que lamentó.

"Es lamentable que no se pueda hacer este ejercicio por desinterés de los candidatos, pero también del Instituto Nacional Electoral (INE). Cuando nos pidieron presentar por escrito la intención, el candidato José Ramón Gómez Leal dijo no", dijo.

"Es una contradicción para la ciudadanía que busca transparencia, por eso yo hice la propuesta del debate, para tener un espacio donde todos puedan hablar, con propuestas, que así el ciudadano conozca, que tenga herramientas para hacer un balance, de emitir un voto informado".

Reynosa

- Al hablar de Reynosa, el candidato destacó la importancia de este municipio para los resultados electorales, al tener la mayor cantidad de votantes dentro del padrón y de ser una ciudad con gran actividad económica.

- "Tamaulipas es un estado muy diverso, pero sin duda, la ciudad de Reynosa es importante, no sólo por el nivel poblacional, sino porque la gente todos los días se esfuerza por salir adelante, obreros, empresarios", dijo.

- "Además, hay solidaridad en tiempos difíciles, sin duda, este municipio será crucial para los resultados y en la agenda, antes de que concluya la campaña, voy a estar más presente aquí, porque me interesa que todos conozcan de este proyecto".