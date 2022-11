Dan vida a panteones

Miles de personas participaron en una suerte de peregrinación a los diversos cementerios de la ciudad, en donde atendieron la conmemoración tradicional de celebrar el Día de Muertos, asistiendo a recordar a sus seres queridos ausentes y convirtiendo el exterior de los mismos en una romería, “dando vida” a todo alrededor.

Con esta conmemoración, más concurrida que el año pasado -por las restricciones Covid existentes entonces- , los reynosenses revivieron la tradición de recordar a sus difuntos, cientos de los cuales fallecieron precisamente en la pandemia.

En Reynosa, el Circuito Panteones de bulevar Hidalgo fue el más concurrido. Durante la mañana y mediodía registró una gran afluencia de personas, que lo mismo ingresaron al cementerio de “Gayosso”, “Guadalupano” o al “Sagrado Corazón”, este último municipal.

No hubo filtros sanitarios en los accesos de los cementerios, y a diferencia del pasado reciente, no se aplicó gel antibacterial y tampoco hubo quienes exigieran el uso del cubrebocas con motivo de la pandemia que aún no termina.

DISPUTAN CLIENTES

Los comerciantes de la flor disputaban a los clientes en la venta de ramos de flores naturales o artificiales, así como coronas florales, cuyos precios fueron desde los 80 a 400 pesos.

En el aire se respiraban los diversos olores de la comida y antojitos que se preparaban para ser degustados ahí mismo o llevarlos a casa y compartir.

Los visitantes a los panteones llenaron los pasillos de los sepulcros y lápidas a su paso, buscando afanosos la ubicación de la tumba de su difunto. Apenas ubicada, se sentaron alrededor o encima de otras lápidas para iniciar una vigilia social con ellos.

Operativo de seguridad vial en el bulevar Hidalgo.

SEGURIDAD VIAL

En el bulevard Hidalgo, como ha sido costumbre, los elementos de Tránsito y radiobrigadistas optaron por permitir que las personas cruzaran la vialidad sin utilizar el puente peatonal, a unos metros de donde transitaban los visitantes de los panteones.

Al caer la tarde del miércoles, la afluencia de visitantes se redujo y en la noche eran pocos los dolientes a los panteones durante el tradicional 2 de noviembre Día de Muertos.

TRANQUILO