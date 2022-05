Cómo vencer la diabetes, obesidad... y la inflación

Actualmente los precios de los productos básicos van a la alza, por lo que comer sano, es una alternativa, que además cuida nuestra salud.

Claudia Munguía Cisneros, directora del Centro Especializado en Diabetes y Metabolismo y Mariana Méndez, nutrióloga del centro, explicaron que lo primero es hacer una lista de alimentos, porque ir sin ella o con hambre, está comprobado que es más el gasto y menos balance.

Mariana Méndez, nutrióloga recalcó que es indispensable acudir con especialistas para que reciban la orientación de como hacer la lista correcta de los alimentos que deben de consumir, que deje nutrientes y lo ideal es racionar los alimentos y ver cuales se pueden comer en menor cantidad, en manera moderada y cuales hay que evitar.

Las acelgas, las espinacas con económicas, al igual que alguna variedad de lechuga, el pepino, nopales, entre otros que se pueden preparar de muchas formas y combinan con muchos platillos.

"Obviamente los alimentos procesados son muchos más caros que los naturales, entonces hay que enfocarnos en consumir muchas verduras, muchas frutas y que estos también dentro de esa clasificación hay unos más que económicos que otros", recalcó.

La recomendación no es sustituir o quitar la tortilla de la dieta, porque trae calcio, fibra y energía, lo idea es racionarla, no consumir en exceso.

Claudia Munguía Cisneros, directora del Centro Especializado en Diabetes y Metabolismo comentó que los frijoles y lentejas aportan muchos nutrientes y la soya da proteínas vegetal, además que rinde mucho para diversos platillos diferentes.

"El pollo es más económico que la carne, se puede incluir hasta tres veces a la semana, no tiene que se pechuga, puede ser muslo y pierna, quitarle la piel antes de cocinarlo para que lleve menos grasa", recalcó

Lo ideal es bueno iniciar con una taza de frijoles, lentejas, que es más nutritivo, pero contrario el refresco, con todo y el alza al impuesto, solo ha disminuido un 10 por ciento.

"No los espantó, no se dejó de consumir, lo que vemos es que ahí incluye mucho nuestra cultura y educación, en que invertimos y en que no, porque un agua de limón, melón, nos va a salir muchísimo más económico que estar consumiendo refresco y papitas todos los días", recalcó.

Comer más sano genera menos gasto en la economía.