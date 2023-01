Desconocen cambios en venta de cigarros

SIN PLANES DE CAMBIO

Por ello es que hasta el momento no hay planes para cambiar el diseño de sus tiendas, mucho menos para retirar la mercancía que ya tienen colocada.

Tras visitas realizadas por EL MAÑANA a tiendas de conveniencia y de abarrotes, vendedores explicaron:

"No tenemos una instrucción de autoridades para quitar los cigarros de aquí, tampoco para poner una lista; de hecho, vimos una noticia sobre eso, pero fue hace algunas semanas, así que no tenemos por qué hacer algún cambio hasta que no llegue algún exhorto, entonces lo seguiremos", comentó Mario Robles, vendedor.

Las modificaciones hechas a la ley exponen que, a partir de la segunda quincena de enero, se deben quitar de exhibición todos los artículos elaborados con tabaco y ofrecerlos a través de una lista impresa, donde aparezca el nombre con el precio de cada artículo.

Además se aumentan las áreas de no fumadores y se limitan aquellas donde sí se permite.

Por ejemplo, en hoteles, escuelas, transporte público, espacios de recreación, discotecas, centros comerciales y otros relacionados queda prohibido, al ser espacios 100 por ciento libres de tabaco.

Mientras que en restaurantes sólo habrá la opción de mantener un área exclusiva para fumadores, en la que no podrán consumir alimentos ni bebidas, tampoco ver televisión o realizar cualquier actividad recreativa. "Es una decisión en la que no estamos de acuerdo, porque la persona que ya no consume no dejará de hacerlo, así los vea o no seguirá buscándolos", dijo Daniel, trabajador de una tienda de conveniencia.

Hasta el momento, sólo la representación local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha expresado una postura de rechazo, haciendo énfasis en que participarán en un amparo colectivo con el que se busca evitar la aplicación de estas nuevas reglas.

Las modificaciones hechas a la Ley General para el Control del Tabaco van motivadas a reducir las enfermedades y fallecimientos causados por el consumo de cigarros, entre ellas el cáncer.

El panorama es que para el 2023 se hayan evitado al menos 49 mil fallecimientos prematuros.